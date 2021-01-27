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Пенсии в Украине будут стремительно сокращаться: суммы уменьшатся

Причиной стал демографический кризис

сегодня, 09:19
Автор:

Гриниченко Дима

В Украине ожидается стремительное сокращение размера пенсий более чем в полтора раза к 2030 году, причиной станет резкий рост кризиса демографии в Украине и увеличения количества пенсионеров. Об этом сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

Пенсии в Украине будут стремительно сокращаться: суммы уменьшатся

Пенсия. Фото: Цензор

По словам Хромаева, в ближайшие десять лет образуется демографическая яма. Она является следствием уменьшения числа наемных рабочих, с зарплат которых идут начисления ЕСВ для Пенсионного фонда первого уровня, и увеличения количества пенсионеров.

Он сказал, что никто не может прогнозировать, что пенсия первого уровня не будет снижаться. Ведь она зависит от того, сколько работающих людей отчисляют средства на пенсии и покрытие расходов пенсионеров, количество которых растет с каждым годом, а пенсия, соответственно, уменьшается.

На сегодняшний день, пенсионный коэффициент замещения составляет 30%. Это значит, что человек, получающий тысячу долларов при выходе на пенсию будет получать триста долларов. По состоянию на 2030 год этот показатель снизится с 30 до 20%.

При таких исходных показателях внедрение второго уровня пенсионной системы позволит получать пенсию в 200 долларов.

Хромаев подчеркнул, что в Украине необходимо внедрять второй уровень системы пенсий для создания дополнительного ресурса для пенсионеров. Это означает, например, что пенсионер сможет получить 300 долларов накопленной пенсии, а также  300  государственной. 

Также в Украине планируют полностью отменить бумажные трудовые книжки, а все данные перенести в единые реестры.

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Источник: https://kurs.com.ua/novost/277839-nkcbfr-razmer-pensii-v-ukraine-sokratitsja?source=ukrnet
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Обусуждения

Тамара

сегодня, 10:07

Пенсіонерам ви можете зменшувати пенсію, які получають мізерні копійки, а зробити нормальні оклади - трутням, що доводять до банкрутства державні підприємства - нафтогаз( до збільшення цін на газ, електроенергію, воду...) міністрам, депутатам, суддям і іншим... яким держава платить захмарні зарплати, з податків працюючих громадян, а ви щей з високих зарплат не утримуєте у пенсійний фонд - ви зменшити не можете, ЗКОРОЧУЙТЕ ШТАТИ І СУДИ, ЇХ СТІЛЬКИ НЕ ТРЕБА І ЗАБЕРІТЬ УСІ ПІЛЬГИ У ДЕПУТАТІВ, МІНІСТРІВ, СУДІВ І ІНШИХ... ПОЗОР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ! ЯКИЙ БЮДЖЕТ ВИТРИМАЄ ВАШІ ЗАРПЛАТИ! І КРЕДИТИ В МВФ БЕРЕТЕ ЇМ НА ЗАРПЛАТУ, А НАРОДУ УКРАЇНИ ТРЕБА ПОВЕРТАТИ ЦІ КРЕДИТИ! ОПУСТІТЬСЯ З НЕБЕС, ПОДИВІТЬСЯ В ОЧІ ЛЮДЯМ! В УКРАЇНІ ВІЙНА, РІК КАРАНТИНУ, КРУГОМ НІЩИТА, ВСІ ПІДПРИЄМСТВА ЗБАНКРУТІЛИ, ФОПІВ ДОВЕЛИ ДО ЗАКРИТТЯ... ЛЮДИ ГОЛОДУЮТЬ... А ЦІНИ ПІДНІМАЄТЕ НА ВСЕ...

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