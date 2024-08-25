Бои на Покровском направлении: офицер ВСУ рассказал, почему наши войска отступают

Российские войска продолжают интенсивно давить на украинские позиции в Покровском направлении, сопровождающееся постоянными штурмами. Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Цехоцкий в интервью Radio NV сообщил, что украинские защитники иногда вынуждены отступать во избежание оперативного или тактического окружения, являющегося частью оборонной стратегии.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

По словам Цехоцкого, такие действия не следует расценивать как поражение, поскольку они помогают сохранить жизнь личного состава. Украинские силы уже несколько недель ведут активные бои с российскими подразделениями, возобновившими штурмовые действия после перегруппировки в апреле. Силы обороны пытаются уничтожать вражескую технику и живую силу еще на подходах к своим позициям, что затрудняет продвижение противника.

В частности, Цехоцкий отметил, что всего за одно утро на одной из позиций украинские войска отразили пять штурмовых попыток россиян, что демонстрирует интенсивность боев на этом направлении.

"Только утром на одной из позиций было пять попыток штурма. Пять попыток прорвать нашу оборону на одной из позиций именно в этом направлении", — резюмировал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда россияне смогут взять Покровск и Мирноград . Практически каждый день Силы обороны теряют какой-нибудь хутор или поселок на Покровском направлении, сообщил военный Кирилл Сазонов. По его словам, причины те же — враг накрывает позиции КАБами, неуправляемыми авиационными ракетами, снарядами и плотным огнем РСЗО.

По его словам, сейчас оккупанты продвигаются в Покровск и Мирноград. При этом военный утверждает, что оба города не представляют для них стратегической или практической ценности. Максимум, что из них можно выдавить – политическое заявление.

