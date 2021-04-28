Боевики в Донбассе обустроили боевую позицию под камерами ОБСЕ

19 апреля 2021 боевики повредили средства видеонаблюдения Миссии ОБСЕ и установили свои видеокамеры на территории шахты "Октябрьская", которая находится на окраине временно оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

ВСУ - фото: mil.gov.ua

В штабе ООС заявили, что оккупанты используют выгодное положение шахты для детального наблюдения за позициями ВСУ. Также на месте бывшей точки наблюдения ОБСЕ наемники оборудовали свою огневую позицию минометов, из которой 27 апреля обстреляли украинских военных.

"В сторону украинских позиций было выпущено 22 мины с миномета калибра 120 мм. В ходе обстрела наемники также применили ПТРК, в результате чего получил ранение военнослужащий ВС Украины", - говорится в заявлении пресс-службы ООС.

Украинская сторона уже направила все доказательные материалы нарушение режима тишины в органы ОБСЕ. В штабе отмечают, что ВСУ строго соблюдают договоренности о прекращении огня и взятых на себя обязательств.

Стоит отметить, что 22 апреля в результате осколочного ранения в зоне ответственности ОТГ "Север" умер украинский военный. В тот раз, скорее всего, оккупанты использовали минометы или гранаты.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как специалисты оценивают недавние договоренности Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. По мнению военного эксперта Влада Волошина, о прорыве можно будет говорить только после того, как РФ начнет убирать свои войска с приграничных территорий, а также не просто сократит, но и прекратит обстрелы. Больше деталей ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете ознакомиться с прогнозом украинского МИД насчет вероятного полноценного нападения России на Украину.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!