Боевики на Донбассе подтягивают танки к линии соприкосновения

Боевики так называемых народных республик продолжают грубо нарушать Минские договоренности и усугублять ситуацию на Донбассе. В частности наемники мешают работе Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ на некоторых участках фронта. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Танки так называемой "ДНР" - фото из открытых источников

Такие действия террористических группировок вполне понятными, ведь последние дни работники СММ начали регулярно фиксировать тяжелую вражескую технику вблизи линий разграничения. Так 14 мая представители ОБСЕ зафиксировали присутствие 17 танков на позициях боевиков вблизи поселка Мирное, которые находились далеко за пределами указанных мест для хранения оружия.

Также 13 мая дроны организации заметили в городе Кальмиусское, что находится под Донецком, 2 единицы БМП, 1 бронетранспортер БТР-80, траншейную машину и 3 МТ-ЛБ.

Сразу после этих и нескольких других случаев от террористов участились запреты допуска на места их дислокации и на контролируемые ими территории.

"В частности, на блокпосту возле Горловки, вооруженный член бандформирований РФ не пропустил патруль СММ, сославшись на "нестабильную безопасность в этом районе" . А в пункте пропуска Вознесеновка, что 65 км от Луганска, наемник РФ вообще приказал команде Миссии покинуть этот район", — говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, что "Комментарии" собрали в одной статье мнения экспертов по "поглощению" Россией ОРДЛО.

Представители Евросоюза и многие украинские эксперты уверены в обратном. Главной причиной для таких выводов они называют ускоренную паспортизацию оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Также акцентируется внимание на том, что жителям ОРДЛО даже позволят отдать свой голос за кандидатов в российскую Госдуму.

Как объясняет эксперт Дмитрий Снегирев, в Кремле планируют дать российское гражданство минимум миллиону жителей оккупированной территории. Таким образом количество якобы "россиян" в этом регионе достигнет трети от общего количества населения. Это приведет к новому конфликту, когда настанет момент возвращения Донбасса под контроль Киева. Больше пояснений от специалистов ищите в нашей публикации.

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