Блокировка неугодных власти Telegram-каналов: чем закончится «война»

Киевский районный суда города Харьков наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности отдельных Telegram-каналов. По судебную "опалу" попали каналы "Сплетница", "Легитимный", "Резидент", а также "Картель", из-за чего доступ их подписчикам к контенту должен быть закрыт. Учитывая, что Telegram является мессенджером, а не активным сайтом, "Комментарии" озаботились многими вопросами. Так ли легко закрыть эти каналы? Чем закончится "война" Офиса президента с Telegram-каналами? Какая истинная подоплека этой "войны"? Ответы журналистам помогал найти экспертный пул.

Суд постановил закрыть доступ к отдельным Telegram-каналам. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Борьба с ветряными мельницами

Глава адвокатского объединения "Войченко і Дульський", общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко, комментируя ситуацию вокруг Telegram-каналов, напомнил мем с Виктором Януковичем — "А разве так можно было?".

Эксперт подчеркивает, что еще в начале февраля этого года СБУ обнародовала список из около 12 Telegram-каналов, которые, по мнению Службы, причастны к дестабилизации ситуации в стране.

"Служба безопасности Украины сообщила, что один из организаторов этих каналов объявили в розыск, что задержали женщину по подозрению причастности к их деятельности. В дальнейшем ей было объявлено подозрение, избрана мера пресечения и она вышла под залог, сообщив, что не имеет никакого отношения к администрированию этих каналов, — отмечает Сергей Войченко. — Как утверждают представители СБУ, деятельность этих Telegram-каналов была направлена на дестабилизацию ситуации в стране, дискредитацию государственных органов и т.д. Но скорее похоже на то, что таким образом власть пытается защититься от критики, которая звучит в ее сторону. Вместо того, чтобы бороться с олигархами, высокими тарифами, преодолевать бедность и улучшать жизнь украинцев, представители власти, похоже, предпочли приглушить критическую информацию о своей деятельности".

Происходящее напоминает борьбу с ветряными мельницами, считает эксперт.

"Ведь в современное время технологий, если кто-то хочет найти информацию, он ее найдет где угодно. А закрытие Telegram-каналов приведет только к их увеличению, — поясняет Сергей Войченко. — Конечно, если суд принял такое решение (а любое решение суда должно выполняться), мы не можем себе позволить, как некоторые представители власти, критиковать его. Кто не согласен — может подать соответствующую апелляционную жалобу или обратиться в суд с требованием об отмене ареста Telegram-каналов… По сути же, можно говорить, что идет подготовка к кампании предстоящих президентских выборов. И под такими предлогами убираются информационные источники, которые могли бы повлиять на мнение людей".

Власть пытается закрыть то, что закрыть не может

По мнению политического эксперта Михаила Железняка, президент и его Офис выбрали тактику "люби или умри".

"Закрытие ртов связано с катастрофически падающим рейтингом "Слуги народа". Кампания по зачистке информационного пространства наверняка готовилась давно и просто стояла в листе ожидания. Сначала под удар попали неугодные телеканалы, теперь — Telegram-каналы. Можно утверждать, что Зеленский сделал ставку на силовое лобби в государстве. И что "неправильные" Telegram-каналы просто мешают Офису президента и СБУ", — говорит политэксперт.

Железняк считает, что власть показала полную некомпетентность, пытаясь закрыть то, что закрыть не может.

"Ну, ладно власть. Но при ней должны быть, как минимум, опытны технари. Которые пояснили бы, что у провайдеров нет технических возможностей, чтобы ограничить или запретить установку отдельного аккаунта для Telegram-канала. Заблокировать канал в приложении может только владелец аккаунта. Также Telegram-канал могут закрыть, если он умышленно (или неумышленно) разглашает персональные данные. Ни один из каналов, попавших под удар, насколько мне известно, этого не делал", — отмечает Михаил Железняк.

По его мнению, спецслужбы могут запретить украинским журналистам цитировать Telegram-каналы, попавшие в "черный список". Но вряд ли способны на что-то большее.

"Полностью заблокировать Telegram в Украине вряд ли решаться. Тем более, что Офис президента уже тоже успел нарасти свои собственные Telegram-мускулы. И наращивал их нередко, покупая ранее независимые Telegram-каналы. Теперь же власть зачищает альтернативные мнения. И то, что Telegram-сообщество вынуждено переходить в конфиденциальный формат, инкогнито-формат, говорит о том, что свободы слова в Украине больше нет, — считает политэксперт. — А еще Офис президента сделал бесплатный пиар ведущим Telegram-каналам Украины, которые продолжают работать и резко наращивают число подписчиков".

Напомним, ранее "Комментарии" выяснили, к чему может привести скандальное рассекречивание Telegram-каналов, работающих на Российскую Федерацию.

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