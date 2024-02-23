Блокада границы: о чем говорит позиция польской власти и как поступить Украине

Польская сторона отклонила предложение Украины встретиться на границе для урегулирования вопросов с ее блокированием польскими фермерами. Причем это сделали как на уровне президента Анджея Дуды, так и на уровне премьер-министра Дональда Туска. Мол, лучше встретиться в Варшаве, причем, почему-то, аж 28 марта. О чем говорит такая позиция руководства Польши? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Блокада границы. Фото из открытых источников

Украина стала жертвой целого ряда негативных трендов

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук с сожалением отмечает, что позиция нынешнего правительства Польши (коалиционного, во главе с "Гражданской коалицией" Туска, куда также вошли "Третий путь" (альянс "Польши 2050" и Польской крестьянской партии) и "Левые"), как и предыдущего, из представителей партии "Право и справедливость" (ПиС, президент Анджей Дуда также из этой политсилы) очень опортунистична. По его словам, она во многом завязана на очередную избирательную кампанию (весной в Польше – местные выборы), на выборы в Европарламент (также в этом году). А также отражает низкое качество диалога между аграрным сектором, собственно фермерами – и ведущими политическими партиями.

"Если 20-30 лет вы не разговариваете о каких-то структурных проблемах, включая условия работы на рынке, это рано или поздно выплеснется. Как сейчас, – поясняет эксперт. – Польские фермеры с 2022 года проводили различные акции, призывали власти к диалогу, говорили о наболевшем. Но их никто не слышал. А сейчас это, к сожалению, вылилось в то, что заложницей ситуации стала Украина. И сейчас там больше – политиканства, чем осознания глубины проблемы, смены парадигмы".

В свое время, напоминает Ярослав Романчук, британская премьер Маргарет Тэтчер, проводя радикальную реформу угольной отрасли, не позволила шахтерам устраивать бунты, подставляя тем самым репутацию Великобритании.

"По сути, так должны были бы действовать в нынешней ситуации и польские власти. Консолидировано. Зарыв "топор войны" между ПиС и "Гражданской коалицией". К сожалению, этого не произошло", – констатирует эксперт.

Как следствие – Украина стала жертвой целого ряда негативных трендов. Не только внутрипольских.

Но, если вкратце, тут сплелись и внутриполитические противостояния в Польше, и игры крупных международных аграрных баронов, превративших Украину в источник очень дешевого сельхозсырья. И убийственный для фермерских хозяйств "Зеленый курс" (Green Deal) Евросоюза. И "дырявый" режим импорта сельхозпродукции, и аграрный протекционизм. И всё это – на фоне политической и гражданской трусости элит ЕС, а также российской агрессии против Украины и российской же агрессивной пропаганды на просторах Европы", – подчеркивает Ярослав Романчук. "Я недавно сделал полный расклад ситуации на своей странице в ФБ

В итоге украинское зерно, в целом наша аграрная продукция, добытая в прямом смысле слова потом-кровью, встречает ожесточенное сопротивление от тех же польских фермеров. В то время как Россия свободно продает свою продукцию в ЕС, разрушая по ходу тамошний рынок.

"Со стороны европейских элит нет координации, нет общего виденья, нет понятной стратегии. И пока на словах Украине заверяют в поддержке (в том числе наших евроинтеграционных устремлений), на деле даже простые вопросы по аграрке приводят к жесткой конфронтации. И вместо того, чтобы, хотя бы временно, отказаться от "Зеленого курса", продолжается непонятная возня и невнятные заявления", – акцентирует эксперт.

К сожалению, констатирует он, ЕС до сих пор не может признать своих ошибок, в том числе в ракурсе тех или иных экологических стратегий, принятых, в том числе, под влиянием российской "мягкой силы".

Похоже, нам следует делать ставку на свой морской коридор

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев поделился таким мнением:

"Уже не новость, что польский политический истеблишмент в любых его конфигурациях не хочет конфликтовать с фермерами. По сути, став по их сторону баррикад, блокирующих украино-российскую границу".

С нашей стороны, такой подход выглядит маргинальным, отмечает он. Но для Польши вопрос выживания аграрного сектора стоит остро. И, похоже, политики реагируют так именно поэтому.

"Похоже, нам следует делать ставку на свой морской коридор. И его максимальное расширение и эксплуатацию, учитывая успехи ВСУ по противодействию российским военным кораблям в Черном море, – отмечает эксперт. – Ну, а Польша и в целом ЕС с экономической точки зрения будут терять от таких неадекватных действий. Надеюсь, некий консенсус в итоге всё же будет найден".

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