Блокада границы: о чем говорит позиция польской власти и как поступить Украине

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Кравцев Сергей
Польская сторона отклонила предложение Украины встретиться на границе для урегулирования вопросов с ее блокированием польскими фермерами. Причем это сделали как на уровне президента Анджея Дуды, так и на уровне премьер-министра Дональда Туска. Мол, лучше встретиться в Варшаве, причем, почему-то, аж 28 марта. О чем говорит такая позиция руководства Польши? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Блокада границы. Фото из открытых источников
Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук с сожалением отмечает, что позиция нынешнего правительства Польши (коалиционного, во главе с "Гражданской коалицией" Туска, куда также вошли "Третий путь" (альянс "Польши 2050" и Польской крестьянской партии) и "Левые"), как и предыдущего, из представителей партии "Право и справедливость" (ПиС, президент Анджей Дуда также из этой политсилы) очень опортунистична. По его словам, она во многом завязана на очередную избирательную кампанию (весной в Польше – местные выборы), на выборы в Европарламент (также в этом году). А также отражает низкое качество диалога между аграрным сектором, собственно фермерами – и ведущими политическими партиями.
В свое время, напоминает Ярослав Романчук, британская премьер Маргарет Тэтчер, проводя радикальную реформу угольной отрасли, не позволила шахтерам устраивать бунты, подставляя тем самым репутацию Великобритании.
Как следствие – Украина стала жертвой целого ряда негативных трендов. Не только внутрипольских.
В итоге украинское зерно, в целом наша аграрная продукция, добытая в прямом смысле слова потом-кровью, встречает ожесточенное сопротивление от тех же польских фермеров. В то время как Россия свободно продает свою продукцию в ЕС, разрушая по ходу тамошний рынок.
К сожалению, констатирует он, ЕС до сих пор не может признать своих ошибок, в том числе в ракурсе тех или иных экологических стратегий, принятых, в том числе, под влиянием российской "мягкой силы".
Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев поделился таким мнением:
С нашей стороны, такой подход выглядит маргинальным, отмечает он. Но для Польши вопрос выживания аграрного сектора стоит остро. И, похоже, политики реагируют так именно поэтому.
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