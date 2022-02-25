Блицкриг агрессора провалился: какими были первые сутки российского открытого вторжения

Мы пережили первые сутки российского открытого вторжения. Какие главные выводы можно сделать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Россияне "контролируют" лишь дороги, по которым перемещаются, но находятся в окружении украинского народа

Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков подчеркивает, что день был сложный, но блицкрига у агрессора не вышло. Враг на всех направлениях получил достойный отпор.

"Если характеризовать первые сутки российского вторжения, нужно отметить, что агрессор действовал прогнозировано. Сперва были нанесены ракетные удары по военным аэродромам и ряду военных частей. Потом – артиллерийские удары по пограничным пунктам. Началось движение вражеской бронетехники по основным магистралям, с нацеленностью, в первую очередь, на Киев. Далее – высадка тактического десанта, оперативно-технического", – поясняет эксперт.

По его словам, из моментов, которые стоит особо отметить, – сохранение в Украине вертикали управления.

"Высшее военно-политическое руководство работает. К нему сходится вся информация, по всем операционным направлениям. Она анализируется, есть понимание возможных дальнейших действий России дальше. Принимаются соответствующие контрмеры", – отмечает Николай Белесков.

Он подчеркивает, что в зоне проведения Операции объединенных сил (Донецкая и Луганская области) – ситуация абсолютно контролируемая. И по линии разграничения, и по той части украино-российской границы на Луганщине, где есть определенная фланговая угроза. Группировка действует, имеет необходимые силы и средства. Нигде противнику не удалось осуществить прорыва, несмотря на многочисленные попытки.

"Сложно по Южному направлению. Противник, атакуя со стороны незаконного аннексированного Крыма, подошел к Херсону. Но под конец дня были новости, что наши силы перегруппировались – и отбросили оккупантов. Что ВСУ держат оборону в районе Мелитополя. То есть, идет сковывание продвижения противника, наносятся контрудары, мы заходим россиянам во фланги", – рассказывает Николай Белесков.

Эксперт акцентирует, что наши силы наносят удары на поражение. Активно отбивают атаки противника. Он отмечает, что в районе Сум и Чернигова продвижение агрессора остановлено. И то, что россияне ищут другие места, чтобы пробиваться дальше, означает, что они получили качественный отпор.

"Основная борьба идет вокруг Киева, – уверяет Николай Белесков. – Есть вклинения противника на Сумщине, Черинговщине, севере столицы. Но надо понимать, что россияне "контролируют" лишь дороги, по которым перемещаются. И это они, по сути, в окружении украинского народа. Отдельно стоит обозначить разгром тактического десанта РФ в Гостомеле. Он должен был создать условия для принятия военно-транспортной авиации, которая якобы даже двинулась со стороны Пскова, чтобы усилить наступление на Киев. Это было сорвано. На всех трех подступах к Киеву – северное направление, Харьковское и Сумское – идет серьезная борьба. Но особый успех – это именно срыв планов противника по Гостомелю. Планов, в которых оккупанты, похоже, видели Киев взятым за день. Понятно, что трудно, что мы тоже несем потери. Но никто и не думал, что мы сможем отбить все атаки. Сейчас мы сковываем врага на подступах к Киеву".

При этом, акцентирует эксперт, у нас формируются резервы, прежде всего, на Правобережной Украине. Идет мобилизация. Резервы командование может использовать на укрепление обороны Киева и для полной стабилизации ситуации с возможным дальнейшим отвоеванием временно потерянных позиций.

Путин бросил на расстрел молодых, необстрелянных пацанов

Политический эксперт Александр Антонюк считает главным выводом первых суток после российского вторжения, что блицкриг, как в Крыму, у агрессора не получился.

"Тактика РФ – нанести сперва ракетные удары, создать панику, удалась лишь отчасти. Паника, понятно, присутствует. И многие ракеты, к сожалению, достигли целей. Но деморализовать украинцев агрессору не удалось. Мы защищаем – и делаем это достойно", – подчеркивает эксперт.

По его словам, российские потери после первых суток в разы превышают украинские. Ведь чтобы захватить такую огромную страну, у агрессора должно быть преимущество в 3-4 раза. Чего нет. Как нет и соответствующей мотивации. В отличие от нас, защищающих свою землю.

"Народ уже чуть-чуть отходит от первого шока. И паника начинает переходить в гнев, в злость. Думаю, через сутки-двое даже те, кто был настроен позитивно к России, уже тихо, а то и громко ее начнут ненавидеть. То есть, формируется массовая ненависть украинцев к России, к Путину – за погибших, раненых, за разбитые дома и судьбы. Достаточно один раз переночевать в метро из-за обстрелов – и ты понимаешь, как хорошо жилось без "русского мира". И точно не захочешь жить в нем. Это всё делает население более мобилизированным, более агрессивным, а значит – и более мотивированным. То есть, территориальная оборона будет только разрастаться, подкрепляя наши ВСУ", – акцентирует Александр Антонюк.

Он подчеркивает, что на каждом направлении Путин получает по зубам. Где-то – больше, где-то – меньше. Но получает.

"Даже ребята, погибшие на острове Змеиный не сдались. В отличие от российских солдат, которые легко сдаются в плен. Кстати, видно, что Путин бросил на расстрел молодых, необстрелянных пацанов. Об этом нужно говорить на весь мир, об этом должны слышать русские матери", – уверен эксперт.

Не сомневаясь, что мы выстоим, он отмечает, что от западных партнеров точно хотелось бы больше поддержи.

"Да, они очень помогли нам с современным вооружением. И за это – огромное спасибо. "Джавелины" и "Стингеры" делают свою работу. И делают очень хорошо. Но как сказал Зеленский в очередном обращении, никто из тех, к кому он обращался, не готов плечом к плечу с нами воевать против Путина. Это горькая правда, – признает Александр Антонюк. – Но это не означает, что мы должны сдаться. Потому что сейчас идет борьба за само существование Украины как независимого государства. А не за то "существование", которое нам хотят навязать извне. А потому мы обязаны выстоять. И видя, как разрастается наша тероборона, как мужественно сражаются наши военнослужащие – это вдохновляет. Нам важно выдержать сутки, двое, трое, когда нас будут особенно утюжить. А дальше мы перейдем в "окопную войну". И чем дольше будет длиться эта военная кампания, тем больше у нас шансов на успех. И, конечно, мы продолжим давить на Запад. Напоминая ему о крови, истинных ценностях и справедливости".

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