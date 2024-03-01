Благодаря чему эту зиму мы прошли без блэкаута: что нужно учесть уже сейчас

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал в первый день весны ряд "энергетических" заявлений. По его словам, эту зиму мы прошли без блэкаута и без применения графиков отключений для всей страны (сработала подготовка, включая защиту энергообъектов, запас резервного оборудования и так далее). Он также отметил увеличение собственной добычи газа. Согласны ли с заявлениями премьера? Так ли хорошо мы прошли зиму? Какие выводы сделали бы вы по итогам зимы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Зима без блэкаута. Фото: из открытых источников

Уже нужно думать о следующей зиме

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон поделился таким комментарием:

"В первую очередь мы должны благодарить наши силы ПВО за защиту от ракетных атак по объектам энергетической инфраструктуры. Во-вторых, мы должны благодарить Бога – за аномально теплую зиму уже который год подряд. Конечно, мы должны быть благодарны и ремонтным бригадам энергетиков, которые обеспечивали оперативное восстановление инфраструктуры".

Но, продолжает эксперт, также следует констатировать, что никаких структурных изменений в энергетике не произошло.

"Не появилась распределенная газовая генерация, долги в энергетике растут, даже банально простые вопросы (например, возможность экспорта биогаза) годами не решаются. Минэнерго в основном занимается подписанием сотен нереальных меморандумов и написанием стратегий на 30 лет вперед", – подчеркивает Сергей Макогон.

А сейчас, уверен он, нужно думать о следующей зиме, о создании новой децентрализованной газовой генерации на западе и в центре страны.

"Иначе скоро у нас будут большие проблемы с генерацией, а враг продолжит ее постепенно выбивать. И недавний пример уничтожения Кураховской ТЭС КАБами очень показателен", – констатирует эксперт.

Сыграло свою роль и то, что в Украине сильно подкошена промышленность

Экономический эксперт Даниил Монин отмечает:

"Я ещё в начале осени прошлого года прогнозировал подобный сценарий. Поскольку ПВО Украины стала намного эффективнее, а количество ракет у противника – меньше. Кроме того, критические объекты, уверен, частично защищали еще и отдельно".

Сыграло свою роль и то, акцентирует эксперт, что в Украине сильно подкошена промышленность. Соответственно, уменьшился спрос на электроэнергию.

"Что касается газа, то его потребление также значительно сократилось, – поясняет Даниил Монин. – Так как меньше стало промышленности, население частично выехало – и не включает отопление домов. Плюс – была скорее теплая зима, чем холодная".

По словам эксперта, если Украине удастся отвоевать Запорожскую АЭС, мы вообще получим профицит электроэнергии.

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