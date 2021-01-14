Бизнес на карантине: за что в Украине будут штрафовать предпринимателей

В Украине начиная с 14 января в силу вступает закон, согласно которому предприниматели будут получать штрафы за отсутствие масок у посетителей. Об этом сообщается в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Предприниматели в Украине будут получать штраф за каждого клиента без маски - фото: из открытых источников

По информации источника, в случае нарушения владельцы бизнеса будут получать штрафы от 3400 до 5100 гривен. Данный закон был одобрен еще в декабре прошлого года. Однако в силу вступил только сегодня. Сообщается, что предприниматель будет оштрафован в случае пропуска в его общественный транспорт, здание, сооружения и т.д. людей без средств индивидуальной защиты. Отмечается, что маска должна закрывать рот и нос.

Кроме того, штрафа не избежать будет в том случае, если предприниматель никак не отреагирует на человека без маски на лице, вошедшего в общественный транспорт, здание, учреждение и т.д. Обслуживание во время карантина клиентов без маски также наказывается штрафом.

Стоит отметить, что граждане, нарушающие правила карантина, должны быть оштрафованы на сумму от 170 до 255, что составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов. Этот закон начал действовать еще с ноября 2020 года. К слову, этот же штраф грозит тем, кто имеет при себе маску, но надел её на лицо неправильно. Нарушителю нужно будет самостоятельно оплатить его в отделении банка.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, сколько алкоголя можно пить водителю в Украине, чтобы не быть оштрафованным, а также о том, что Кабмин предлагал ввести штрафы до 8500 тысяч гривен за нарушение самоизоляции во время карантина.





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