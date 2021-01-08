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Сколько алкоголя можно пить водителю в Украине, чтобы не быть оштрафованным

Организм человека может по-разному реагировать на одну и ту же дозу алкоголя

сегодня, 20:20
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине уже в течение десяти лет существует норма допустимого содержания алкоголя в крови автомобилиста. Однако мало кто знает об этой цифре.

Сколько алкоголя можно пить водителю в Украине, чтобы не быть оштрафованным

Норма алкоголя которая разрешена водителям в Украине. Фото: zr.ru

Максимум в крови человека, управляющего транспортным средством составляет 0,2 промилле. Чтобы стало понятнее, 1 промилле — это тысячная доля любого вида алкоголя. Соответственно один процент будет составлять десять промилле.

Следует считать, что 0,2 промилле — это очень маленькая степень опьянения. Она никак не влияет на управление автомобилем. Эту степень опьянения можно определить только благодаря алкотестерам, которыми пользуются полицейские и медработники.

В таком случае создается впечатление, что допустимая доза алкоголя в крови позволяет немного выпить. Однако с этим следует быть максимально осторожным, поскольку организм каждого человека реагирует на алкоголь по-своему. Соответственно и после глотка спиртосодержащего напитка количество промилле у разных людей может быть разная.

Выведения алкоголя из организма также может происходить индивидуально. Это зависит от многих факторов, например от сытости, употребление лекарств, состояния здоровья. Поэтому нельзя предсказать заранее, превысите вы норму или нет.

Если произошло ДТП, показания на алкотестере полицейских — еще не конец. В любом случае вас проверят на содержание алкоголя в крови и в медицинском учреждении. Там показатели могут несколько отличаться.

Поэтому, если вы собираетесь садиться за руль, лучше не употребляйте алкоголя совсем, чтобы избежать возможных проблем.

Напоминаем, что с первого января в Украине выросли объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля. Поэтому за регистрацию нового автомобиля в 2021 году придется платить больше.

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Источник: https://auto.24tv.ua/skilky_promile_dozvoleno_za_kermom_v_ukraini_n1789
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