Битва за Донбасс и аппетиты Кремля: что может остановить Путина

Чем дольше продолжается война в Украине, тем актуальнее становятся ряд вопросов. Может ли российский диктатор Владимир Путин остановить прогнозируемую многими кровавую Битву за Донбасс? Может ли кто-то остановить самого Путина? Что важно в данной ситуации понимать Украине? Издание "Комментарии" поинтересовалось мнением экспертов на этот счет.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремлю необходима хоть какая-то военная победа, хоть какая-то фиксация "успеха" фейковой "военной спецоперации"

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян уверен, что Путин не хочет, не может, и не собирается останавливать войну.

"У него сейчас и так – позиция слабости из-за вынужденного отведения российских войск, под натиском ВСУ, на северном направлении (Киевщина, Черниговщина). Весь российский военный сценарий (быстрый захват части Украины, включая Харьков и Киев) сыплется. И Кремлю необходима хоть какая-то военная победа. Хоть какая-то фиксация "успеха" фейковой "военной спецоперации" (по сути – война) для собственных политических и силовых перспектив внутри страны. Иначе из отдельных прецедентов "Акелла промахнулся" станет ключевым слоганом сегодняшнего российского бытия", – поясняет эксперт.

По его мнению, остановить путинскую Россию, победить ее, Украина сможет с помощью двух основных составляющих.

"Во-первых, украинская армия, оснащенная благодаря зарубежным партнерам современным вооружением. Наша возможность эффективно обороняться и контратаковать. Во-вторых – усиление украинской экономики, поддержание сплоченности внутри общества. Поскольку война из блицкрига перешла в войну выдержки. И сейчас основой вопрос – чья система (цивилизованная украинская или варварская российская) дольше выстоит и, соответственно, выйдет победителем. И это предполагает, что воюют сейчас не только армии, но и в целом общественные, политические, экономические, мировоззренческие системы", – констатирует Олег Саакян.

Остановить войну могут пять факторов

Политтехнолог, один из защитников Украины Александр Кондратенко спустя более полутора месяцев полномасштабной войны считает очевидным, что российская разведка, агентура, очень сильно просчитались. Сопротивление оказалось куда более решительным и мощным, чем ожидал диктатор в Кремле.

"При этом важно понимать, что мы находимся лишь в начале этой разрушительной войны. И тут нельзя всё сводить только к битве за Донбасс. Это – глобальная война, и она будет продо лжаться на разных направлениях", – считает эксперт.

Александр Кондратенко предполагает, что остановить войну могут пять факторов.

Первый фактор – собственно победы украинской армии на поле боя. Но это точно – не быстро и точно – с серьезными потерями.

Второй фактор – физическое устранение неоимперца-Путина.

"Но с этим проблема. И сам Путин максимально усилил свою охрану. И в самой РФ идут зачистки в правящих кругах. Россия постепенно превращается в один большой концлагерь. Так что в краткосрочной перспективе убрать Путина вряд ли получится", – говорит эксперт.

Третий фактор – если в самой России начнется дестабилизация (как это было в свое время в Хабаровском крае), а также наступит дефолт не просто РЖД и других госкомпаний, а самого государства РФ, если инфляция скакнет под 500%.

"Когда каждый россиян почувствует, что эта война бьет его по кошельку, – поясняет Александр Кондратенко. – Пока же, увы, они как стадо баранов, идущее на убой".

" Четвертый фактор – введение полного эмбарго на энергоносители РФ. "Пока европейские и другие страны продолжают покупать у России нефть и газ — у Путина имеется достаточная финансовая подпитка для продолжения военных действий", – акцентирует эксперт.

" Пятый фактор – китайский. Если бы КНР не занимала условный нейтралитет (поддерживая при этом российскую риторику), если бы нам удалось сделать Китай союзником Украины – ситуация могла бы кардинально измениться. Ведь Россия сейчас очень зависит от Китая. Но учитывая тесные связи Украины с США и Великобританией, с которыми у Китая – сложности, и нам договориться с китайцами – не просто. При этом и Китай, и другие как бы нейтральные страны, не могут не понимать правды. Того ужаса, который Россия творит в Украине", – отмечает Александр Кондратенко.

По его мнению, в ближайшие месяцы переговорный процесс с РФ не даст никаких результатов. Уже понятно, что в обозримом будущем ставки сделаны на военное решение, а не на дипломатическое.

"Об этом, в частности, говорит информационное пространство России, – поясняет эксперт. – Там уже не проговариваются мифические "денацификация", "демилитаризация" Украины. Речь идет о необходимости уничтожения украинского государства как угрозы российскому — в том виде, в каком оно сейчас существует. А потому я прогнозирую в ближайшее время серьезные бои".

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