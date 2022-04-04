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Били, издевались, спускали собак и держали на морозе: как оккупанты издевались над украинскими военными

Людмила Денисова рассказала, как РФ издевалась над украинскими военнослужащими

4 апреля 2022, 19:50 comments1475
Автор:

Лиля Воробьева
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Россия нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Так, украинские военные, попавшие в плен к оккупантам, рассказали об ужасном отношении и издевательствах. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Били, издевались, спускали собак и держали на морозе: как оккупанты издевались над украинскими военными

Оккупанты грубо нарушили Женевскую конвенцию (фото из открытых источников)

По информации чиновницы, такие факты подтвердились во время последнего освобождения из вражеского плена граждан Украины.

"Украинские военнослужащие рассказали на негуманном обращении с ними со стороны российской стороны: их держали в поле, в яме, в гараже. Периодически выводили по одному: били прикладами, стреляли возле уха, запугивали. Ребят с острова Змеиный, которых на буксире доставили в Севастополь, местные репортеры начали использовать в целях пропаганды, рассказывая о гуманных российских властях, что организовали доставку пленных домой, а военнопленных вывезли в неизвестном направлении и поселили в палаточном городке при температуре воздуха минус 20 градусов. Еще морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку", — сообщила Денисова.

Российские оккупанты грубо нарушают Женевские конвенции об обращении с военнопленными.

"Такие действия со стороны РФ являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными. Кроме того, военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия или устрашения, а также от оскорблений и интереса публики. В нарушение статьи 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, иногда по несколько дней граждан Украины морили голодом",- говорится в сообщении.

Украинская сторона уже обратилась в ООН с призывом расследовать эти преступления.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины",- сообщила Денисова.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские оккупанты пытали людей в одном из подвалов на Киевщине .



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Источник: https://www.facebook.com/denisovaombudsman
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