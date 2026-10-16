Билетов снова не хватит: до какой даты сохранится ажиотаж на поезда в горы и море

Хотя жаркое лето уже давно позади, осенний сезон не менее актуален для путешествий. Спрос на ж/д билеты в направлении Карпат и Юга Украины остается высоким. Об этом сообщили в АО "Укрзализныця" в ответе на информационный запрос издания "Комментарии".

Путешествия осенью

По данным перевозчика, в сентябре сохранялся повышенный спрос на поездки в Татаров, Рахов, Ужгород и Мукачево. Также стабильно высоким оставался интерес к Одессе. Повышенный спрос на одесское и западное направления будет удерживаться до первой декады октября.

Что следует знать пассажирам об осенних путешествиях? Пиковые дни: самый высокий спрос на билеты традиционно наблюдается по пятницам и воскресеньям. Во вторник и среду купить билеты проще.

Сезонное убывание: традиционно со второй половины октября общее количество путешественников начнет снижаться.

Фактор войны тоже нужно учесть. В компании отмечают, что на пассажиропоток и четкость соблюдения расписания оказывают существенное влияние боевые действия и последствия вражеских обстрелов – повреждения инфраструктуры, вынужденные отклонения от графиков и ограничения маршрутов.

Укрзализныця советует пассажирам планировать поездки заранее и отслеживать оперативные обновления расписания движения в официальном приложении.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на постоянные обстрелы железнодорожной инфраструктуры и сокращение рабочего парка вагонов, пассажиропоток в Украине продолжает расти. За восемь месяцев 2026 года услугами АО "Укрзализныця" воспользовались 18,3 млн. пассажиров (16,8 млн. во внутреннем сообщении и 1,5 млн. – в международном). Об этом говорится в предварительном ответе "УЗ" на запрос издания "Комментарии".



