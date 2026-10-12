УЗ нарахувала 18,3 мільйона пасажирів за 8 місяців: як змінилися маршрутні вподобання українців

Попри постійні обстріли залізничної інфраструктури та скорочення робочого парку вагонів, пасажиропотік в Україні продовжує зростати. За вісім місяців 2026 року послугами АТ "Укрзалізниця" скористалися 18,3 млн пасажирів (16,8 млн у внутрішньому сполученні та 1,5 млн – у міжнародному). Про це йдеться у відповіді УЗ на запит видання "Коментарі".

Укрзалізниця. Фото: з відкритих джерел

За літо 2026 року компанія перевезла 8,14 млн пасажирів, що перевищує показники минулого (8,07 млн) та позаминулого (7,94 млн) років. У літній період заповненість поїздів становила 95–100%, а наразі зберігається на рівні 85%.

Де пасажиропотік зріс найбільше (порівняно з минулим роком):

Київ – Івано-Франківськ: +17,3%

Київ – Хмельницький: +12,4%

Київ – Вінниця: +9,2%

Київ – Тернопіль: +3,6%

Водночас зафіксовано незначне спадання пасажиропотоку на напрямках: Київ – Ужгород (-2,8%), Київ – Львів (-1,5%), Київ – Чернівці (-0,7%) та Київ – Рівне (-0,3%).

Адаптуючись під сезонний попит, залізничники влітку призначили 12 нових рейсів, суттєво прискорили 3 поїзди, продовжили 4 маршрути до гір та зробили 8 поїздів щоденними замість курсування через день.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ветеранів та ветеранок війни, зокрема віком до 35 років, в Україні залучають до фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів через загальні державні механізми підтримки. Йдеться, зокрема, про розвиток адаптивного спорту, створення безбар’єрного середовища та проведення спеціалізованих занять. Про це йдеться у відповіді Мінмолодьспорту на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".



