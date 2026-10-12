УЗ насчитала 18,3 миллиона пассажиров за 8 месяцев: как изменились маршрутные предпочтения украинцев

Несмотря на постоянные обстрелы железнодорожной инфраструктуры и сокращение рабочего парка вагонов, пассажиропоток в Украине продолжает расти. За восемь месяцев 2026 года услугами АО "Укрзализныця" воспользовались 18,3 млн. пассажиров (16,8 млн. во внутреннем сообщении и 1,5 млн. – в международном). Об этом говорится в ответе УЗ на запрос издания "Комментарии".

Укрзализныця. Фото: из открытых источников

За лето 2026 года компания перевезла 8,14 млн пассажиров, что превышает показатели прошлого (8,07 млн) и позапрошлого (7,94 млн) лет. В летний период заполненность поездов составляла 95–100%, а в настоящее время сохраняется на уровне 85%.

Где пассажиропоток вырос больше всего (по сравнению с прошлым годом):

Киев – Ивано-Франковск: 17,3%

Киев – Хмельницкий: 12,4%

Киев – Винница: 9,2%

Киев – Тернополь: 3,6%

В то же время зафиксировано незначительное убывание пассажиропотока по направлениям: Киев – Ужгород (-2,8%), Киев – Львов (-1,5%), Киев – Черновцы (-0,7%) и Киев – Ровно (-0,3%).

Адаптируясь под сезонный спрос, железнодорожники летом назначили 12 новых рейсов, существенно ускорили 3 поезда, продлили 4 маршрута к горам и сделали 8 поездов ежедневными вместо курсирования через день.

Также издание "Комментарии" сообщало – ветеранов и ветеранок войны, в частности до 35 лет, в Украине привлекают к физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям через общие государственные механизмы поддержки. Речь идет, в частности, о развитии адаптивного спорта, создании безбарьерной среды и проведении специализированных занятий. Об этом говорится в ответе Минмолодежьспорта на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".



