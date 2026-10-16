Квитків знову не вистачить: до якої дати збережеться ажіотаж на поїзди в гори та до моря

Хоч спекотне літо вже давно позаду, осінній сезон є не менш актуальним для подорожей. Попит на залізничні квитки в напрямку Карпат та Півдня України залишається високим. Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця" у відповіді на інформаційний запит видання "Коментарі".

Подорожі восени

За даними перевізника, у вересні зберігався підвищений попит на поїздки до Татарова, Рахова, Ужгорода та Мукачева. Також стабільно високим лишався інтерес до Одеси. Підвищений попит на одеський та західний напрямки утримуватиметься до першої декади жовтня.

Що варто знати пасажирам про осінні подорожі? Пікові дні: найвищий попит на квитки традиційно спостерігається по п’ятницях та неділях. Натомість у вівторок та середу купити квитки найпростіше.

Сезонне спадання: традиційно з другої половини жовтня загальна кількість мандрівників почне знижуватися.

Фактор війни також треба врахувати. У компанії зауважують, що на пасажиропотік та чіткість дотримання розкладу суттєво впливають бойові дії й наслідки ворожих обстрілів – пошкодження інфраструктури, вимушені відхилення від графіків та обмеження маршрутів.

Укрзалізниця радить пасажирам планувати поїздки заздалегідь та відстежувати оперативні оновлення розкладу руху в офіційному застосунку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – попри постійні обстріли залізничної інфраструктури та скорочення робочого парку вагонів, пасажиропотік в Україні продовжує зростати. За вісім місяців 2026 року послугами АТ "Укрзалізниця" скористалися 18,3 млн пасажирів (16,8 млн у внутрішньому сполученні та 1,5 млн – у міжнародному). Про це йдеться у попередній відповіді "УЗ" на запит видання "Коментарі".



