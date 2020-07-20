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Беззащитные перед коронавирусом: врач рассказала, кто может заразиться повторно

Иммунитет от коронавируса у человека может быть даже тогда, когда количество антител в крови начнет снижаться, - врач

сегодня, 08:45 comments547
Автор:

Виолетта Комаровская
Беззащитные перед коронавирусом: врач рассказала, кто может заразиться повторно

Шансы подхватить коронавирус во второй раз зависят исключительно от человеческого иммунитета. Точно так же, как и шансы заболеть в принципе. Кого может скосить COVID-19 повторно, рассказала изданию "Обозреватель" профессор Алла Волоха, руководитель кафедры детских инфекционных болезней из Национальной медакадемии последипломного образования. 

Случаи повторного заражения коронавирусом случаются, но назвать это массовым явлением нельзя, говорит медик. В данном случае дают о себе знать индивидуальные особенности иммунной системы. 

"Есть люди, у которых иммунная система плохо отвечает на инфекцию, так же как и на вакцинацию, к слову. Это приблизительно 5% населения. Вследствие каких-то причин их организм не производит иммунный ответ на вакцину", - объясняет врач.

А вот говорить о том, что иммунитет от коронавируса краткосрочный и под угрозой повторного заражения окажется каждый переболевший - рано. Бесспорно одно - если в крови пациента становится меньше антител, это не означает, что организм теряет способность противостоять инфекции, - уверяет профессор. В этом случае будет работать клеточный иммунитет, который будет реагировать на вирусную угрозу.

Поскольку COVID-19 - это новое заболевание, врачам остается лишь наблюдать.

"На данный момент мы не фиксируем большого количества пациентов, которые заболели повторно", - подытожила Алла Волоха.

Ранее "Комментарии" рассказывали об эксперименте ученых, которые выяснили, помогают ли маски уберечься от коронавируса. 


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