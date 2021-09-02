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Безоговорочный лидер: в МОЗ назвали вакцину от коронавируса, которую признают больше всего стран

Препарат AstraZeneca является лидером среди вакцин от коронавируса

сегодня, 19:00
Автор:

Кравцев Сергей

Вакцина производителя "AstraZeneca" – безоговорочный лидер среди вакцин от коронавируса. Имея документ, подтверждающий вакцинацию именно этой вакциной больше всего стран откроют вам въезд на их территорию. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказали в Минздраве со ссылкой на онлайн-издание о визовых требованиях разных стран VisaGuide.World.

Безоговорочный лидер: в МОЗ назвали вакцину от коронавируса, которую признают больше всего стран

Вакцина Фото из открытых источников

При этом удивил один интересный момент – вакцина "AstraZeneca" корейского и европейского производства получила "зеленый свет" и признание в рекордных 140 стран, в то время как "AstraZeneca/Covishield" одобрена лишь 60 государствами.

На втором месте по признанности вакцина Pfizer. Сертификаты о вакцинации этой вакциной признаются в 120 странах. На 40 стран меньше готовы признать документы о вакцинации препаратом производителя "Moderna".

Меньше всего одобрений среди разных стран мира имеет вакцина "CoronaVac/Sinovac". Лишь 50 стран признают сертификаты о вакцинации этим препаратом. 

При этом в министерстве акцентируют внимание на том, что сертификат, подтверждающий двойную дозу вакцинации – это еще не 100% гарантии, что вас впустят в ту или иную страну. Каждая страна в праве самостоятельно определять нормы для въезда граждан, которые сделали вакцину. Если же уровень заболеваемости в стране, откуда прибыл путешественник, слишком высок, то сертификат о вакцинации не может быть пропуском для въезда.

Также читайте на "Комментариях" — совсем скоро в мире появится еще одна вакцина против коронавируса. Испытания ее эффективности и безвредности вышли на завершающую стадию. В этот раз отметились турецкие ученые и медики.



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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1937136086449487
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