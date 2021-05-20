Без дождей и гроз: когда в Украину вернется тепло

Большинство украинцев с нетерпением ждали наступления теплого времени года. Однако после нескольких дней под ласковым, почти летним солнцем любые планы перечеркнули затяжные дожди, местами даже грозовые. В агентстве УНН сообщают, когда в Украину вернется почти летняя погода.



Насладиться майским солнцем украинцы смогут со следующей недели. Фото из открытых источников

По словам специалистов "Укргидрометцентра", ртутные столбики отечественных термометров поползут вверх уже с начала следующей недели. Обещают, что в большинстве областей потеплеет до +27 градусов и даже больше.

Однако пока расслабляться еще рано. Пятница, 21 мая, в южных и некоторых центральных регионах по-прежнему будет мокрой и прохладной. Особое внимание осадки "уделят" Одещине и Харьковщине.

Синоптики прогнозируют, что на западе страны дневная температура будет достигать +15…+20°С, однако ночью может снизиться до +3°С. Восточные и южные регионы "прогреются" днем до 25 градусов тепла. Похожая ситуация будет и на севере Украины.

Выходные, по информации гидрометцентра, должны пройти без особых осадков. Такую информацию подтверждает и известная украинская синоптик Наталка Диденко. Как сообщила специалист, такую перемену погоды Украине устроит особый антициклон под говорящим названием Vesna.

Впрочем, если на поблажки от природы и почти летнюю погоду в субботу может рассчитывать большинство украинцев, то в воскресенье такие "плюшки" достанутся лишь южным и восточным областям.

С понедельника, 24 мая, дожди постепенно начнут отступать, а температура воздуха — повышаться. 24 градусами тепла смогут похвастаться даже западные регионы Украины. В целом синоптики прогнозирует, что за следующие несколько дней общий температурный фон повысится в районе 2-4 градусов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, сообщали, какое лето прогнозируют украинцам отечественные синоптики. Почему специалисты уже назвали его аномальным, читайте в нашем материале.

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