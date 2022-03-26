Байден в Польше: в чем важность этого визита для Украины во время войны с РФ

Президент США Джо Байден после участия в ряде саммитов, прошедших в Брюсселе, прибыл в Польшу. Там он в пятницу, 25 марта, встретился с американскими военными в Жешуве. А в субботу, 26 марта, встретится с представителями властей Польши и украинскими беженцами. Какие выводы можно сделать из заявлений, что уже прозвучали? Какие ожидания от этого визита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Байден встретился с американскими солдатами НАТО. Фото: Twitter

Польша может помочь ВСУ пойти в контрнаступление

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков уверен, что интерес к визиту президента США в Польшу – не случаен.

"Во-первых, Польша имеет неформальный статус проводника американских интересов в Восточной Европе, то есть, у Польши и США отношения особо доверительные. Во-вторых, Польша крайне остро воспринимает войну в Украине – и готова делать все возможное для нашей победы, чтобы не оказаться следующей жертвой российской агрессии. И в этом смысле характерно, что именно Польша предложила ввести на западную, пока мирную часть Украины, миротворческие силы", – отмечает аналитик.

Он также акцентирует, что президент Байден на встрече американскими десантниками, расквартированными в польском Жешуве, многообещающе намекнул, что в обозримом будущем они лично смогут увидеть образцы стойкости и мужества, которые проявляют украинцы в отражении российской агрессии.

"То есть, если именно польские (не НАТО-вские!) силы при поддержке американских военных зайдут на Западную Украину для поддержания там общественного порядка – это, по сути, будет полицейская миссия. Такой ход высвободит находящиеся там силы ВСУ для масштабной контрнаступательной операции. Говорить об этом как о решенном деле рано, но предпосылки налицо", – резюмирует Александр Кочетков.

Байден демонстрирует, что он как лидер Запада – последовательно поддерживает Украину

По мнению эксперта ОО "Бюро анализа политики" Виктора Бобыренко, Путин фактически шантажирует мир, рассказывая, что он – как обезьяна с гранатой.

"Дескать, я за чеку уже держусь. Скоро рванет. Напоминает, что у него есть ядерное, химическое оружие – и грозится его использовать, если России не дадут победить в Украине. Мол, пусть никто не влезает, пока я тут провожу "денацификацию" (читай – геноцид). Но Байден, судя по заявлениям, прозвучавшим на саммитах в Брюсселе, принял вызов, – отмечает аналитик. – Он предупредил, что применение того же химического оружия будет фактически началом Третьей мировой. И потянет за собой соответствующие последствия для России. Адекватный ответ. Со всеми вытекающими…".

Байден, считает Виктории Бобыренко, показал – все понимают, что Путин шантажирует, но прогибаться не намерены.

"И американский президент специально приехал в Польшу (один из основных союзников и США, и Украины), уже встретился с американскими солдатами, будет встречаться с украинскими переселенцами, с польским руководством. Байден демонстрирует, что он как лидер Запада – последовательно поддерживает Украину. Так что сегодня точно прозвучат соответствующие заявления. И, скорее всего, нам будут передаваться ВСЕ виды вооружений, чтобы мы сами могли закрыть небо и теснить Россию. Причем о многих видах вооружения страна-агрессор узнает уже постфактум, неся очередные потери", – прогнозирует эксперт.

Во время выступления Байдена могут прозвучать новые моменты касательно усиления поддержки Украины в оборонной сфере

Магистр государственного управления, политолог социолог Владимир Воля уверен, что визит Байдена в Польшу имеет большое символическое значение.

"С одной стороны – это поддержка союзников восточного фланга в НАТО в контексте войны Путина против Украины. С другой – поддержка собственно Украины, которую Байден не решился посетить из соображений безопасности", – поясняет политолог.

Важной частью визита он считает встречу Байдена с украинскими беженцами, находящимися на польской территории, его выступление перед американскими десантниками.

"Пока знаковых заявлений не прозвучало, но по итогам визита как раз таки ожидается специальное выступление Байдена, посвященное Украине. И я думаю, что в контексте всего европейского турне главы Белого дома (саммиты в Брюсселе, визит в Польшу) во время этого выступления могут прозвучать новые моменты касательно усиления поддержки Украины в оборонной сфере. Возможно, будет сказано о поставках более современных и мощных вооружений. Плюс – есть вероятность анонсирования новых санкций против России, которая не прекращает агрессию", – предполагает Владимир Воля.

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