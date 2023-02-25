Байден рассказал, что ждет Китай в случае подтверждения информации о помощи России в войне

Президент США Джо Байден предупредил Китай о неизбежной реакции США, если Пекин будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины. Как передает издание "Комментарии", свою позицию глава Белого дома озвучил в интервью "ABC News". В то же время Байден отметил, что не ожидает от Пекина подобных шагов, несмотря на заявления китайских чиновников об их вероятности.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Я не ожидаю — мы еще этого не видели, но я не ожидаю большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", — заявил Байден.

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Лидер американцев подчеркнул, что, если Китай все же решит поставить России летальное вооружение, его будут ждать серьезные санкции.

"Это была бы та же черта, которую пересекли бы все остальные. Другими словами, мы ввели строгие санкции в отношении всех, кто это сделал", — сказал Байден.

Американский президент также напомнил, что уже предупреждал лидера Китая Си Цзиньпина об экономических последствиях в случае помощи России. Байден сказал, что в разговоре с Си он упомянул, как 600 американских корпораций ушли из России, "от Mcdonald's до Exxon — во всех направлениях".

Отметим, ранее Джо Байден высказался – нужны ли сейчас Украине F-16.

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