Бархатный сезон по-украински: в каких курортах юга самое теплое море в сентябре

Бархатный сезон — это прекрасное время для отпусков настоящих гурманов и ценителей исключительно качественного отдыха. В путешествие можно отправиться не спеша, без очередей в вокзальных кассах, без утомительной невыносимой жарой дороги и, что немаловажно, без больших затрат. Ведь цены на украинских курортах в это время не так "кусаются", как летом. В Украине есть много мест, которые готовы встретить вас для отдыха в бархатный сезон, пишет Hotels24.ua.

Бархатный сезон, фото с открытых источников

Бархатный сезон — это термин для начала осени, одного из самых комфортных времен года для людей, отдыхающих в субтропиках, особенно в Средиземном море.



Одесса

В сентябре море еще теплое и очень приятное. Туристов ожидают пляжи без толп отдыхающих, чистый и нежаркий морской воздух, теплое, прогретое за лето, море, отсутствие "сезонной" суматохи, а также более внимательный обслуживающий персонал.

Затока

Сентябрьская Затока — место для уютного отдыха с друзьями осенью на море. Вода теплая, пляжи не так заполнены, отличная инфраструктура и цены на жилье ниже.

Коблево

Морской воздух с ароматом степных трав улучшит ваше настроение и надолго придаст бодрости. Кроме того, это место будет интересно любителям вина виноградный сезон уже открыт.

Бердянск

Известный климатический, морской и грязевой курорт Запорожской области с радостью встретит вас. Искупайтесь в Азовском море или Бердянском заливе, пидликуйтеся грязью и попейте из минеральных источников.

Скадовск

Приятный и полезный морской воздух, отсутствие суеты и столпотворений, умеренные цены на жилье — все это из года в год привлекает туристов на побережье Джарылгачского залива.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что руководитель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух намерен судиться с соседней Россией из-за обилия медуз, которые мигрировали из Черного моря в Азовское и сорвали здесь курортный сезон. Отдыхающие именно из-за медуз, которых было очень много в морской воде, выбрали себе другие, более комфортные места отдыха.



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