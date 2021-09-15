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Бархатный сезон по-украински: в каких курортах юга самое теплое море в сентябре

Время покоя на пляжах, по-особому теплого солнца, ласковых волн и какой-то особой романтики

сегодня, 09:10
Автор:

Хмільовська Інна

Бархатный сезон — это прекрасное время для отпусков настоящих гурманов и ценителей исключительно качественного отдыха. В путешествие можно отправиться не спеша, без очередей в вокзальных кассах, без утомительной невыносимой жарой дороги и, что немаловажно, без больших затрат. Ведь цены на украинских курортах в это время не так "кусаются", как летом. В Украине есть много мест, которые готовы встретить вас для отдыха в бархатный сезон, пишет Hotels24.ua.

Бархатный сезон по-украински: в каких курортах юга самое теплое море в сентябре

Бархатный сезон, фото с открытых источников

Бархатный сезон — это термин для начала осени, одного из самых комфортных времен года для людей, отдыхающих в субтропиках, особенно в Средиземном море. 

Одесса

В сентябре море еще теплое и очень приятное. Туристов ожидают пляжи без толп отдыхающих, чистый и нежаркий морской воздух, теплое, прогретое за лето, море, отсутствие "сезонной" суматохи, а также более внимательный обслуживающий персонал.

Затока

Сентябрьская Затока — место для уютного отдыха с друзьями осенью на море. Вода теплая, пляжи не так заполнены, отличная инфраструктура и цены на жилье ниже.

Коблево

Морской воздух с ароматом степных трав улучшит ваше настроение и надолго придаст бодрости. Кроме того, это место будет интересно любителям вина виноградный сезон уже открыт.

Бердянск

Известный климатический, морской и грязевой курорт Запорожской области с радостью встретит вас. Искупайтесь в Азовском море или Бердянском заливе, пидликуйтеся грязью и попейте из минеральных источников.

Скадовск

Приятный и полезный морской воздух, отсутствие суеты и столпотворений, умеренные цены на жилье — все это из года в год привлекает туристов на побережье Джарылгачского залива.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что руководитель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух намерен судиться с соседней Россией из-за обилия медуз, которые мигрировали из Черного моря в Азовское и сорвали здесь курортный сезон. Отдыхающие именно из-за медуз, которых было очень много в морской воде, выбрали себе другие, более комфортные места отдыха.


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Источник: https://hotels24.ua/news/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%
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