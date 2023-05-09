Барбара Стрейзанд пожертвовала $240 тыс. в поддержку Украины: куда пойдут деньги

Об этом пишут "Комментарии" с уведомлением UNITED24.



Барбара Стрейзанд. Фото из открытых источников

Все происходило на саммите по случаю годовщины United24. Во время презентации работы по направлению "Медицинская помощь", чек от актрисы Барбары Стрейзанд передала координатор платформы министру здравоохранения Виктору Ляшко. Это произошло после его выступления.

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Сегодня звезда активно поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Еще в прошлом году она стала послом организации в направлении "Медицинская помощь". По словам самой певицы, она проживает беду в Украине вместе с украинским народом. В свое время, из-за войны ее бабушка с дедушкой переехали в США из Украины. Связь с Украиной не прерывается до сих пор.

Стрейзанд всячески пытается привлечь к помощи украинцам и американский народ, организуя благотворительные инициативы и акции.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, - Реанимировал не дышавший младенец: польский пограничник спас украинского ребенка (ВИДЕО) Инцидент произошел в пункте пропуска Устилуг-Зосин. Малыш перестал дышать на глазах у мамы. Увидев истерику и растерянность женщины в помощь прибежал пограничник.

Напомним, "Комментарии" писали, — Впервые в истории украинской медицины: во Львове провели уникальную операцию и спасли сразу четырех человек Историческое событие в стенах одной больницы: впервые в Украине выполнили успешную трансплантацию сразу двух органов одному пациенту: поджелудочная железа-почка. И одномоментно пересадили легкие, сердце и печень еще трем людям. Женщина, получившая сразу два органа – 33-летняя Елена Ткачук. После рождения первенца, у Елены отказали и почки.