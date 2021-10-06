Банкир рассказал, что вывело из себя главу правления «Укрэксимбанка» во время интервью «схемы»

Ситуация с нападением на журналистов "Радио Свобода" во время интервью с главой "Укрэксимбанка" настоящий резонанс не только в Украине, но и за ее пределами. Но к руководству "Укрэксимбанка" как ни странно вопросов нет, тут как раз все понятно. И с IT-департаментом "Укрэксимбанка" все понятно. Понятно, почему в 2020 году в банке были значительные потребности в докапитализации на фоне доходности других государственных банков. Даже понятно, почему глава правления "Укрэксимбанка" при всем при этом еще неделю назад был главным претендентом на кресло главы НБУ в случае отставки Кирилла Шевченко. Непонятно только то, в чем банковская тайна? Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет банкир, финансовый аналитик Сергей Фурса.

Нападение на журналистов "Схем" Фото: Радио Свобода

Банкир отмечает, банк заявлял, что коварные журналисты проникли на объект и или по дороге, то в самом банке, где-то раздобыли банковскую тайну. И банкиры вынуждены были бросится грудью на амбразуру, защищая эту самую тайну.

"Так где она на видео? Неужели та самая тайна в том, что "Укрэксимбанк" кредитует клиентов из "ДНР"? Ведь на этом вопросе всех в комнате клемануло? И, если это тайна, то значит это правда? Ведь не могут выдумки журналистов быть банковской тайной. А, если это правда и украинский государственный банк кредитует террористов, то... становится ясно, почему глава правления вел себя именно так, как будто бы ему выдали пояс шахида, и он хочет унести журналистов с собой. Чтобы никто не узнал эту страшную тайну. Правда, не очень банковскую...", – отметил Сергей Фурса.

Также читайте на портале "Комментарии" — "Схемы" восстановили удаленные кадры нападения на них в "Укрэксимбанке".









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!