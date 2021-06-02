«Бандеровский» скандал в Netflix: чем закончилась история с фильмом «Брат-2»

Неприятный скандал, в который попала американская стриминговая платформа Netfix, закончился идеологической победой украинцев. По информации народного депутата Александры Устиновой, оскорбительные для украинцев субтитры в российской киноленте "Брат-2" были изменены буквально через сутки после активного обсуждения ситуации.



Netflix поправили титры со словом "бандеровец" в фильме "Брат-2". Фото из открытых источников

Напомним, в российской киноленте "Брат-2", права на показ которой не так давно приобрела Netfix, при переводе на английский были использованы антиукраинские нарративы. По сюжету фильма один из героев спрашивает у другого, не является ли тот бандеровцем. Однако Netflix по-своему интерпретировал эту фразу в английском переводе: герою прописали вопрос, который дословно звучит так: "Ты — украинский нацист-коллаборант?"

Разумеется, ситуация вызвала возмущение у очень многих украинцев, в том числе и народных депутатов. Как сообщалось, представитель "Слуги народа" Дмитрий Гурин даже отправлял специальное депутатское обращение к руководству стриминговой платформе о неприятном инциденте.

Впрочем, уже упомянутая Александра Устинова решила сделать проще и обратилась к украинцам, которые живут за границей и имеют отношение к работе в Netflix. Следует отметить, что помощь в этом вопросе за считанные часы была оказана Арсеном Костенко. Теперь российский вопрос про "бандеровца" соответствующе переводится и на английский язык — как "banderite", а не "nazi" (нацист).

На такую новость уже соответствующе отреагировали многие пользователи Сети.

"Ну такие от мы бандериты! Слава Украины!", "Мы бандерите, отправлянто оккупанто на гиллянто. Оу йеес!", "Молодцы, что дожали. Хотя фильм от этого лучше не стал", — пишут украинцы под постом Устиновой в Facebook.

К слову, на контекст купленного Netflix российского продукта обращают внимание очень многие.

"Этот фильм должен содержать отметку, которая предостерегает от ошибочного контента российского шовинизма. "Брат" — ненависть к кавказцам, "Брат-2" — ненависть к украинцам. Здесь стоит подойти к этому вопросу тщательнее", — высказал свое мнение некий Станислав Скалозуб.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что это уже не первый скандал Netflix, в котором фигурирует Украина. Ранее во фрагменте одного из фильмов о 2020 году герои ленты заявили, что украинского государства не существует в мире. Подробности — в нашем материале.

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