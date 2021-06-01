Платформа Netflix попала в скандал из-за фильма «Брат-2»: что произошло (ФОТО)

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Вечканова Елена
Американский стриминговый
сервис Netflix в очередной раз оказался в эпицентре скандальной истории. На этот раз
внимание на конфуз студии обратили внимание украинские зрители. По информации
нардепа Дмитрия Гурина, сотрудники Netflix, работающие
над переводом российской киноленты "Брат-2" использовали антиукраинские
нарративы.
Netflix неправильно перевели слово "бандеровец". Фото из открытых источников
По сюжету фильма
один из героев спрашивает у другого, не является ли тот бандеровцем — намекая
то ли на украинское происхождение, то ли на политическую позицию. Однако Netflix, недавно получив права на трансляцию "Брат" и "Брат-2",
по-своему интерпретировал эту фразу в английском переводе.
Если смотреть вторую
часть истории с субтитрами, то на моменте с "бандеровцем" герою прописывают вопрос,
который дословно звучит как: "Ты украинский нацист-коллаборант?".
Дмитрий Гурин, рассказавший
об инциденте на собственном Facebook, уже анонсировал
коллективное обращение к администрации стриминга от имени украинских народных
депутатов. Вместе с этим политик предложил обычным украинцам также высказаться
о происходящем — на различных страницах Netflix в соцсетях.
Как это часто
бывает, многие украинцы абсолютно диаметрально оценивают ситуацию. Очень
многие, разумеется, высказывают свое недовольство произошедшим.
Подобную позицию
поддерживают и другие пользователи Сети.
"В Нетфликсе невежды. Или у них переводчики — россияне", "Вообще
можно попробовать прошпушить, чтобы они вырезали эту сцену. Во-первых, она
откровенно антиукраинская, во-вторых — горение российских пе**аков будет бесценным",
"Нетфликс, сожгите своих переводчиков и бухгалтеров", "Э, Нетфликс, не видеть
тебе моих денежек" — пишут украинцы как в Facebook, так и в Twitter.
Впрочем, часть юзеров
считает, что представители Netflix попробовали
передать атмосферу приобретенного фильма, где действительно чувствуется пренебрежительное отношение к украинцам, только воспользовались слишком сложной
конструкций.
Вдогонку к этом юзер
отметил, что похожая ситуация наблюдалась на Netflix с израильским сериалом "Тегеран". В этой ленте главные герои говорят "оккупированная
Палестина" вместо "Израиль", "сионисты" — вместо "израильтяне". Это, уверен
пользователь, корректно с точки зрения сюжета фильма, хотя и некорректно по
факту.
Кстати, это уже
не первый скандал Netflix, в котором фигурирует Украина. Ранее "Комментарии"
сообщали, что в фрагменте одного из фильмов о 2020 году герои ленты заявили,
что украинского государства не существует в мире. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
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