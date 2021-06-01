Платформа Netflix попала в скандал из-за фильма «Брат-2»: что произошло (ФОТО)

Американский стриминговый сервис Netflix в очередной раз оказался в эпицентре скандальной истории. На этот раз внимание на конфуз студии обратили внимание украинские зрители. По информации нардепа Дмитрия Гурина, сотрудники Netflix, работающие над переводом российской киноленты "Брат-2" использовали антиукраинские нарративы.



Netflix неправильно перевели слово "бандеровец". Фото из открытых источников

По сюжету фильма один из героев спрашивает у другого, не является ли тот бандеровцем — намекая то ли на украинское происхождение, то ли на политическую позицию. Однако Netflix, недавно получив права на трансляцию "Брат" и "Брат-2", по-своему интерпретировал эту фразу в английском переводе.

Если смотреть вторую часть истории с субтитрами, то на моменте с "бандеровцем" герою прописывают вопрос, который дословно звучит как: "Ты украинский нацист-коллаборант?".

Дмитрий Гурин, рассказавший об инциденте на собственном Facebook, уже анонсировал коллективное обращение к администрации стриминга от имени украинских народных депутатов. Вместе с этим политик предложил обычным украинцам также высказаться о происходящем — на различных страницах Netflix в соцсетях.

Как это часто бывает, многие украинцы абсолютно диаметрально оценивают ситуацию. Очень многие, разумеется, высказывают свое недовольство произошедшим.

"Вы фильм-то смотрели? Для этого персонажа, "братана брательничка", это вообще слишком сложная лингвистическая конструкция "юкрейниан наци коллаборатор", он же даже "бандеровец" выговаривает неправильно. Что это вообще за уровень перевода — заменить одно слово целым предложением из российской википедии?" — возмущается в комментариях Ярослав Степаненко.

Подобную позицию поддерживают и другие пользователи Сети.

"В Нетфликсе невежды. Или у них переводчики — россияне", "Вообще можно попробовать прошпушить, чтобы они вырезали эту сцену. Во-первых, она откровенно антиукраинская, во-вторых — горение российских пе**аков будет бесценным", "Нетфликс, сожгите своих переводчиков и бухгалтеров", "Э, Нетфликс, не видеть тебе моих денежек" — пишут украинцы как в Facebook, так и в Twitter.

Впрочем, часть юзеров считает, что представители Netflix попробовали передать атмосферу приобретенного фильма, где действительно чувствуется пренебрежительное отношение к украинцам, только воспользовались слишком сложной конструкций.

"Но перевод верный. Вы хотите кенселить Нетфликс за то, что вам противен герой их фильма? Я написал, что перевод верный. Я не писал, кем были бандеровцы, с кем сотрудничали — это все нерелевантно. Релевантно то, что герой фильма — российская вата, и про бандеровцев она знает только официальную пропагандистскую версию", — утверждает твиттерский пользователь @ bez _ sensu .

Вдогонку к этом юзер отметил, что похожая ситуация наблюдалась на Netflix с израильским сериалом "Тегеран". В этой ленте главные герои говорят "оккупированная Палестина" вместо "Израиль", "сионисты" — вместо "израильтяне". Это, уверен пользователь, корректно с точки зрения сюжета фильма, хотя и некорректно по факту.

Кстати, это уже не первый скандал Netflix, в котором фигурирует Украина. Ранее "Комментарии" сообщали, что в фрагменте одного из фильмов о 2020 году герои ленты заявили, что украинского государства не существует в мире. Подробности — в нашем материале.

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