Баллистика будет долетать и до запада Украины: как могут участиться ночные тревоги

Военно-промышленный комплекс страны-агрессорки пытается оперативно обходить международные санкционные ограничения и масштабировать выпуск тяжелого дальнобойного вооружения для усиления воздушного террора против Украины. Снятие бывших политических табу позволило Кремлю открыто перейти к проектированию ракет среднего радиуса действия.

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В Главном управлении разведки Минобороны подробно очертили планы противника по расширению его ударных возможностей.

"По оценкам ГУР Министерства обороны, до конца года РФ планирует увеличить объемы производства баллистики и опробовать еще один тип ракеты дальностью до 800 км, — отмечают в ведомстве, отмечая, что Москва оперативно модернизирует существующий ракетный арсенал. Объясняя юридически развязанные руки окупантов, разведчики добавили: — До недавнего времени Кремль сдерживало лишь желание скрыть нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Пока этот договор, запрещавший наземные баллистические и крылатые ракеты дальностью 500–5500 км, уже не действует".

Отдельным вектором модернизации является усовершенствование баллистических снарядов 9М723 для известных оперативно-тактических комплексов. Аналитики напоминают, что обновленную версию под маркировкой 9М723-2 (или "Искандер-1000"), входящую в состав комплекса "Бора-М" с увеличенным двигателем, захватчики уже применяли во время летних налетов на столицу Украины.

"Несмотря на название "Искандер-1000", дальность ее полета в базовом варианте составляет 550 километров. А при облегчении боевой части она может увеличиваться до 700 км, — уточнили в ГУР МО Украины технические параметры оружия. В то же время, аналитики зафиксировали и кризисные явления в российском ОПК: — В то же время РФ, очевидно, сталкивается с трудностями при производстве стандартных баллистических ракет 9М723 дальностью до 500 км. Лучшее подтверждение тому — заинтересованность Москвы в ракетах типа KN-23 северокорейского производства".

Главной уязвимостью российского ракетостроения остается тотальная импортозависимость от западных технологий. По обнародованным разведкой данным, из 140 проверенных компонентов баллистической ракеты "Искандер-М" всего четверть производится непосредственно российскими предприятиями. Почти половина деталей – 63 единицы – имеют американское происхождение, по 8 штук поставляются из Швейцарии и Беларуси, 4 – из Германии и Тайваня, а еще 3 компонента маркированы производителями из Китайской Народной Республики. Это обосновывает необходимость дальнейшего усиления глобального экспортного контроля для перекрытия теневых цепочек поставок в РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем оккупанты жестоко обстреляли Киев и Днепр.