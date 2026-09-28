Баллистика будет долетать и до запада Украины: как могут участиться ночные тревоги

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Недилько Ксения
Военно-промышленный комплекс страны-агрессорки пытается оперативно обходить международные санкционные ограничения и масштабировать выпуск тяжелого дальнобойного вооружения для усиления воздушного террора против Украины. Снятие бывших политических табу позволило Кремлю открыто перейти к проектированию ракет среднего радиуса действия.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
В Главном управлении разведки Минобороны подробно очертили планы противника по расширению его ударных возможностей.
Отдельным вектором модернизации является усовершенствование баллистических снарядов 9М723 для известных оперативно-тактических комплексов. Аналитики напоминают, что обновленную версию под маркировкой 9М723-2 (или "Искандер-1000"), входящую в состав комплекса "Бора-М" с увеличенным двигателем, захватчики уже применяли во время летних налетов на столицу Украины.
Главной уязвимостью российского ракетостроения остается тотальная импортозависимость от западных технологий. По обнародованным разведкой данным, из 140 проверенных компонентов баллистической ракеты "Искандер-М" всего четверть производится непосредственно российскими предприятиями. Почти половина деталей – 63 единицы – имеют американское происхождение, по 8 штук поставляются из Швейцарии и Беларуси, 4 – из Германии и Тайваня, а еще 3 компонента маркированы производителями из Китайской Народной Республики. Это обосновывает необходимость дальнейшего усиления глобального экспортного контроля для перекрытия теневых цепочек поставок в РФ.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем оккупанты жестоко обстреляли Киев и Днепр.