«Обов’язково буде відповідь»: Зеленський про російські удари по Києву та Дніпру

Російські війська здійснили черговий комбінований наліт на українські мегаполіси, цілеспрямовано обираючи як цілі наукові інституції, логістичні вузли приватного ритейлу та офісні квартали в розпал робочого дня. Епіцентрами ворожих влучань стали густонаселені райони столиці та Дніпра, де наразі мобілізовано всі наявні підрозділи екстрених служб.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: соцмережі

Президент України Володимир Зеленський оперативно поінформував суспільство та закордонну спільноту про перебіг ліквідації наслідків ворожих прильотів.

"Російський удар проти будівлі української Академії наук . Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі, — повідомив Глава держави, зазначивши, що до робіт залучено абсолютно всі відомства. Окреслюючи ширшу географію денного повітряного нальоту, лідер країни додав: — Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр , в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким".

Верховний Головнокомандувач запевнив, що військове командування вже готує жорсткі контрзаходи. За словами Президента, кожен такий цинічний удар має стати наочним аргументом для західних союзників щодо неприпустимості зволікань із військовою допомогою.

"Обов’язково буде на це відповідь Росії, — безальтернативно заявив Володимир Зеленський, підкреслюючи необхідність консолідації світової спільноти проти кремлівського режиму. Президент резюмував філософію оборонного партнерства: — І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки. Дякую всім, хто допомагає Україні!".

На місцях руйнувань у Києві та Дніпрі триває розбір завалів. Слідчі Національної поліції та Служби безпеки України документують чергові факти грубого порушення законів та звичаїв війни, аби доповнити матеріали майбутніх міжнародних судових процесів проти агресора.