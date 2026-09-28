Балістика долітатиме і до заходу України: як можуть почастішати нічні тривоги

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Недилько Ксения
Військово-промисловий комплекс країни-агресорки намагається оперативно обходити міжнародні санкційні обмеження та масштабувати випуск важкого далекобійного озброєння для посилення повітряного терору проти України. Зняття колишніх політичних табу дозволило Кремлю відкрито перейти до проектування ракет середнього радіусу дії.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
У Головному управлінні розвідки Міноборони детально окреслили плани супротивника щодо розширення його ударних можливостей.
Окремим вектором модернізації є вдосконалення балістичних снарядів 9М723 для відомих оперативно-тактичних комплексів. Аналітики нагадують, що оновлену версію під маркуванням 9М723-2 (або "Іскандер-1000"), яка входить до складу комплексу "Бора-М" зі збільшеним двигуном, загарбники вже застосовували під час літніх нальотів на столицю України.
Головною вразливістю російського ракетобудування залишається тотальна імпортозалежність від західних технологій. За оприлюдненими розвідкою даними, із 140 перевірених компонентів балістичної ракети "Іскандер-М" лише чверть виробляється безпосередньо російськими підприємствами. Майже половина деталей — 63 одиниці — мають американське походження, по 8 штук постачаються зі Швейцарії та Білорусі, 4 — з Німеччини та Тайваню, а ще 3 компоненти марковані виробниками з Китайської Народної Республіки. Це доводить необхідність подальшого посилення глобального експортного контролю для перекриття тіньових ланцюжків поставок до РФ.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень окупанти жорстоко обстріляли Київ та Дніпро.