Балістика долітатиме і до заходу України: як можуть почастішати нічні тривоги

Військово-промисловий комплекс країни-агресорки намагається оперативно обходити міжнародні санкційні обмеження та масштабувати випуск важкого далекобійного озброєння для посилення повітряного терору проти України. Зняття колишніх політичних табу дозволило Кремлю відкрито перейти до проектування ракет середнього радіусу дії.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

У Головному управлінні розвідки Міноборони детально окреслили плани супротивника щодо розширення його ударних можливостей.

"За оцінками ГУР Міністерства оборони, до кінця року РФ планує збільшити обсяги виробництва балістики та випробувати ще один тип ракети дальністю до 800 км, — зазначають у відомстві, наголошуючи, що Москва оперативно модернізує наявний ракетний арсенал. Пояснюючи юридичні розв'язані руки окупантів, розвідники додали: — Донедавна Кремль стримувало лише бажання приховати порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Наразі цей договір, який забороняв наземні балістичні та крилаті ракети дальністю 500–5500 км, уже не діє".

Окремим вектором модернізації є вдосконалення балістичних снарядів 9М723 для відомих оперативно-тактичних комплексів. Аналітики нагадують, що оновлену версію під маркуванням 9М723-2 (або "Іскандер-1000"), яка входить до складу комплексу "Бора-М" зі збільшеним двигуном, загарбники вже застосовували під час літніх нальотів на столицю України.

"Попри назву "Іскандер-1000", дальність її польоту у базовому варіанті становить 550 кілометрів. А за умови полегшення бойової частини вона може збільшуватися до 700 км, — уточнили в ГУР МО України технічні параметри зброї. Водночас аналітики зафіксували й кризові явища в російському ОПК: — Водночас РФ, очевидно, стикається з труднощами під час виробництва стандартних балістичних ракет 9М723 дальністю до 500 км. Найкраще підтвердження цього — зацікавленість Москви у ракетах типу KN-23 північнокорейського виробництва".

Головною вразливістю російського ракетобудування залишається тотальна імпортозалежність від західних технологій. За оприлюдненими розвідкою даними, із 140 перевірених компонентів балістичної ракети "Іскандер-М" лише чверть виробляється безпосередньо російськими підприємствами. Майже половина деталей — 63 одиниці — мають американське походження, по 8 штук постачаються зі Швейцарії та Білорусі, 4 — з Німеччини та Тайваню, а ще 3 компоненти марковані виробниками з Китайської Народної Республіки. Це доводить необхідність подальшого посилення глобального експортного контролю для перекриття тіньових ланцюжків поставок до РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень окупанти жорстоко обстріляли Київ та Дніпро.