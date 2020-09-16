Бабье лето на паузе: Украину ждет значительное похолодание

Сегодняшний день станет одним из последних теплых дней этого месяца. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, накануне грядущего похолодания сегодня и завтра мы еще насладимся бабьим летом с отметками на термометрах до +30-ти жары (смотри карту).

Согласно прогнозу погоды, теплее всего 16 сентября в Виннице, а на градус меньше - до +29-ти - будет во Львове, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Житомире, Николаеве, Кропивницком, Черкассах и Днепре. В Киеве сегодня температура будет колебаться от +26 до +28 градусов тепла, как и в Запорожье, Херсоне, Симферополе, Черновцах и Ивано-Франковске.





Завтра в Украине все еще тепло и солнечно. А вот в пятницу значительно похолодает: днем в некоторых областях будет +13…+15 градусов, а ночью и вовсе +5…+7.

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.



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