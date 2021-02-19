Азовское море накроет ураганный шторм: двухметровые волны и метели

Сегодня на Азовском море ожидают серьезное ухудшение погодных условий и штормовое предупреждение. В акватории моря ожидают огромные двухметровые волны и сильные метели. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: Google

Спасатели сообщают, что 19 февраля на Азовском море стоит ожидать сильных порывов ветра, которые будут достигать 25-28 метров в секунду и мощных метелей.

Отмечается, что волны в открытой части моря будут достигать высоты 1,2-2 метров. Также в ГСЧС предупредили о быстром обледенении суден.

В связи с прогнозом погоды и штормовым предупреждением синоптиками был объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

Последние две недели в Украине наблюдается значительное похолодание с морозами и снегопадами. Температура воздуха в некоторых регионах достигает -20 градусов.

19 февраля в трех регионах Украины ожидаются серьезные снегопады. Ночью синоптики прогнозируют отрицательную температуру на всей территории Украины.

Спасатели объявили снеголавинную опасность в украинских Карпатах. Из-за постоянных метелей и снегопадов в горах сохраняется серьезный риск схождения лавин на территории Львовской и Ивано-Франковской областей.

Также синоптики сообщали, что с 20 чисел февраля в Украину начнет приходить весна и стоит ожидать серьезного потепления. Высокой температуры воздуха стоит ожидать уже в эти выходные.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что количество украинцев значительно сократилось, опубликованы шокирующие данные.

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