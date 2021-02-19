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Главная Новости Общество события Азовское море накроет ураганный шторм: двухметровые волны и метели
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Азовское море накроет ураганный шторм: двухметровые волны и метели

Оранжевый уровень опасности

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

Сегодня на Азовском море ожидают серьезное ухудшение погодных условий и штормовое предупреждение. В акватории моря ожидают огромные двухметровые волны и сильные метели. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Азовское море накроет ураганный шторм: двухметровые волны и метели

Фото: Google

Спасатели сообщают, что 19 февраля на Азовском море стоит ожидать сильных порывов ветра, которые будут достигать 25-28 метров в секунду и мощных метелей. 

Отмечается, что волны в открытой части моря будут достигать высоты 1,2-2 метров. Также в ГСЧС предупредили о быстром обледенении суден. 

В связи с прогнозом погоды и штормовым предупреждением синоптиками был объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

Последние две недели в Украине наблюдается значительное похолодание с морозами и снегопадами. Температура воздуха в некоторых регионах достигает -20 градусов. 

19 февраля в трех регионах Украины ожидаются серьезные снегопады. Ночью синоптики прогнозируют отрицательную температуру на всей территории Украины. 

Спасатели объявили снеголавинную опасность в украинских Карпатах. Из-за постоянных метелей и снегопадов в горах сохраняется серьезный риск схождения лавин на территории Львовской и Ивано-Франковской областей.

Также синоптики сообщали, что с 20 чисел февраля в Украину начнет приходить весна и стоит ожидать серьезного потепления. Высокой температуры воздуха стоит ожидать уже в эти выходные.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что количество украинцев значительно сократилось, опубликованы шокирующие данные.

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