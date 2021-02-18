По упрощенной схеме гражданство Российской Федерации получили практически 640 000 жителей украинского Донбасса. Об этом рассказал начальник Главного управления МВД России в Ростовской области Олег Агарков, передает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс-Россия".

Стало известно, сколько жителей Донбасса получили российское гражданство - фото из открытых источников

"На сегодняшний день — уже 639 тысяч человек (получили российские паспорта, — ред.)", — сказал Олег Агарков.

Он также подчеркнул, что это люди, которые проживают на территориях, подконтрольным так называемым Донецкой и Луганской "народным республикам".

Напомним, что на территории временно оккупированной Луганской области отмечают первые случаи отказа вакцинироваться против COVID-19 российским препаратом "Спутник V". Из-за этого жителям угрожают увольнениями. а территории оккупированных Красного Луча, Антрацита и Лутугино от прививки отказываются медицинские работники, боевики так называемой "народной милиции", а также сотрудники оккупационных администраций. Сообщается о 30 отказах от вакцинации, однако цифра возрастает.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук уверяет, что на данный момент Украина не готова к возвращению оккупированного Донбасса военным путем. Ставка – на дипломатию и расширение санкций против РФ. Между тем, нагляден прошлогодний пример Азербайджана, отвоевавшего свои территории, спустя 30 лет "дипломатии". Когда, как и при каких обстоятельствах Украина может вернуть отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)? Мы искали ответы вместе с экспертами.





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