Жители ОРДЛО отказываются от российской вакцины. Им угрожают увольнениями

На территории временно оккупированной Луганской области отмечают первые случаи отказа вакцинироваться против COVID-19 российским препаратом "Спутник V". Из-за этого жителям угрожают увольнениями. Данную информацию обнародовало издание РБК, ссылаясь на "Восточную правозащитную группу" в Facebook.

Жители ОРДЛО отказываются от российской вакцины - фото из открытых источников

По данным издания, на территории оккупированных Красного Луча, Антрацита и Лутугино от прививки отказываются медицинские работники, боевики так называемой "народной милиции", а также сотрудники оккупационных администраций. Сообщается о 30 отказах от вакцинации, однако цифра возрастает.

В издании также сообщают, что медикам, которые противятся прививанию грозят лишением премий и надбавок, боевикам — увольнением или отправкой на передовую, а "чиновникам" — увольнением и неоплатой больничных в случае заражения коронавирусом.

Напомним, что 1 февраля на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области начали массово вакцинировать жителей от коронавируса. СМИ информируют, что на территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики" сейчас функционирует 17 пунктов, где рядовые граждане могут быть привиты. К слову, глава боевиков в "ДНР" Денис Пушилин отмечал, что и сам собирается вакцинироваться российским препаратом. Интересно, что за день до старта вакцинации в ОРДЛО представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что никаких поставок "Спутника V" на оккупированные украинские территории не будет осуществлено.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывал, когда, как и при каких обстоятельствах Украина может вернуть отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).









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