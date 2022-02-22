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Айтишник из Украины приобрел спортивный суперкар: известно сколько он стоит

Максимальная скорость его спортивного суперкара – 340 км/ч.

сегодня, 18:23
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинский программист-миллионер порадовал себя новым спортивным авто. Александр Слобоженко теперь владелец нового суперкара, который стоит почти миллион долларов. Об этом киевлянин написал на своей странице в сети и разместил фото своего нового авто.

Айтишник из Украины приобрел спортивный суперкар: известно сколько он стоит

Александр Слобоженко со своим новым суперкаром Ferrari ( instagram.com/alex_slobozhenko)

Этот отечественный айтишник, имеющий миллионное состояние, которое заработал, работая в IT-сфере, имеет особое увлечение – недешевые спортивные машины. Поэтому теперь любимая автособственность Александра Слобоженко – суперкар Ferrari SF90 Stradale. Автомобиль известной марки -сейчас является супербыстрым и чрезвычайно мощным автомобилем гаммы марки.

Автомобиль был куплен в Чехии, после растаможки и постановки на учет в нашей стране обошёлся владельцу почти  в миллион долларов. Вместе с тем суперкар миллионера – в особой версии Assetto Fiorano, она отличается пониженной 30 кг весом, имеет дополнительный аэродинамический пакет и доработанную подвеску.

Важно, что Ferrari SF90 Stradale оснащен разработчиками гибридной силовой установкой мощностью 1000 л. Авто за короткое время всего за 2,5 с — может разогнаться до 100 км/ч, а скорость в 200 км/ч машина набирает по 6,7 с. Максимальная скорость спортивного суперкара 340 км/ч.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что В Дубае украинский айтишник разбил Ferrari за 1,2 млн долларов. Александр Слобоженко, представляющий известную IT-компанию Traffic Devils, во время своего отдыха в Дубае решил промчаться на гибридном суперкаре Ferrari SF90 Stradale, который он оформил напрокат. Однако поездка закончилась неудачно, элитный автомобиль попал в аварию. Об этом написал сам Слобоженко на своей странице в социальных сетях.


 


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Источник: https://www.instagram.com/tv/CZXXadQKwHb/?utm_medium=copy_link
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