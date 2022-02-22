Айтишник из Украины приобрел спортивный суперкар: известно сколько он стоит

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Лиля Воробьева
Украинский программист-миллионер порадовал себя новым спортивным авто. Александр Слобоженко теперь владелец нового суперкара, который стоит почти миллион долларов. Об этом киевлянин написал на своей странице в сети и разместил фото своего нового авто.
Александр Слобоженко со своим новым суперкаром Ferrari ( instagram.com/alex_slobozhenko)
Этот отечественный айтишник, имеющий миллионное состояние, которое заработал, работая в IT-сфере, имеет особое увлечение – недешевые спортивные машины. Поэтому теперь любимая автособственность Александра Слобоженко – суперкар Ferrari SF90 Stradale. Автомобиль известной марки -сейчас является супербыстрым и чрезвычайно мощным автомобилем гаммы марки.
Автомобиль был куплен в Чехии, после растаможки и постановки на учет в нашей стране обошёлся владельцу почти в миллион долларов. Вместе с тем суперкар миллионера – в особой версии Assetto Fiorano, она отличается пониженной
Важно, что Ferrari SF90 Stradale оснащен разработчиками гибридной силовой установкой мощностью 1000 л. Авто за короткое время всего за 2,5 с — может разогнаться до
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что
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