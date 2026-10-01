Автоматический перерасчет в октябре: кому из пенсионеров насчитают возрастные доплаты

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Недилько Ксения
В октябре Пенсионный фонд Украины без дополнительных обращений или заявлений от граждан обновит размер выплат для тех, кто достиг определенного возрастного рубежа. Сумма ежемесячного бонуса четко дифференцирована: пенсионерам от 70 до 74 лет предусмотрено до 300 грн, для категории от 75 до 79 лет надбавка составит до 456 грн, а люди старше 80 лет будут получать до 570 грн.
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Даниил Гетманцев обратил внимание, что эти денежные бонусы не добавляются друг к другу, а замещают предыдущие.
Парламентарий откровенно признал, что такие суммы не способны кардинально улучшить благосостояние пожилых людей на фоне того, что средний показатель пенсии по стране едва превышает 7 тысяч гривен, а медиа составляет около 5,3 тысячи гривен. По его словам, точечные финансовые вливания оказывают лишь временный эффект.
Чиновник подытожил, что конечной целью изменений должна стать прямая зависимость выплат от честного трудового стажа:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что некоторые украинские ученые, деятели культуры и другие граждане с выдающимися достижениями могут получать специальную надбавку к пенсии. Речь идет о пенсии за особые заслуги перед Украиной, дополнительно устанавливаемой к основной пенсионной выплате. Право ее определяется законом и зависит от конкретной заслуги или заслуги.