Автоматический перерасчет в октябре: кому из пенсионеров насчитают возрастные доплаты

В октябре Пенсионный фонд Украины без дополнительных обращений или заявлений от граждан обновит размер выплат для тех, кто достиг определенного возрастного рубежа. Сумма ежемесячного бонуса четко дифференцирована: пенсионерам от 70 до 74 лет предусмотрено до 300 грн, для категории от 75 до 79 лет надбавка составит до 456 грн, а люди старше 80 лет будут получать до 570 грн.

Иллюстративное фото

Даниил Гетманцев обратил внимание, что эти денежные бонусы не добавляются друг к другу, а замещают предыдущие.

"Например, по достижении 75 лет человек, который уже получал 300 грн, будет увеличен еще на 156 грн — до общих 456 грн", — пояснил глава парламентского комитета. Он также предупредил о нюансах первой выплаты: "Начисление начинается со дня рождения, поэтому за первый месяц сумма может быть меньше".

Парламентарий откровенно признал, что такие суммы не способны кардинально улучшить благосостояние пожилых людей на фоне того, что средний показатель пенсии по стране едва превышает 7 тысяч гривен, а медиа составляет около 5,3 тысячи гривен. По его словам, точечные финансовые вливания оказывают лишь временный эффект.

"Именно поэтому отдельными доплатами проблему низких пенсий не решить", — подчеркнул Даниил Гетманцев. По его убеждению, государство нуждается в фундаментальной перестройке всей солидарной системы.

"Нужна системная пенсионная реформа с простыми и справедливыми правилами: базовая пенсия, гарантирующая минимальный уровень обеспечения, и страховая часть, размер которой напрямую зависит от того, сколько человек работал и платил взносы", — отметил депутат.

Чиновник подытожил, что конечной целью изменений должна стать прямая зависимость выплат от честного трудового стажа:

"Человек, который всю жизнь честно работал и платил взносы, должен получать достойную пенсию. Это и есть главный результат, ради которого мы должны изменять систему".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что некоторые украинские ученые, деятели культуры и другие граждане с выдающимися достижениями могут получать специальную надбавку к пенсии. Речь идет о пенсии за особые заслуги перед Украиной, дополнительно устанавливаемой к основной пенсионной выплате. Право ее определяется законом и зависит от конкретной заслуги или заслуги.



