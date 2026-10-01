Автоматичний перерахунок у жовтні: кому з пенсіонерів нарахують вікові доплати

У жовтні Пенсійний фонд України без додаткових звернень чи заяв від громадян оновить розмір виплат для тих, хто досяг певного вікового рубежу. Сума щомісячного бонуса чітко диференційована: пенсіонерам віком від 70 до 74 років передбачено до 300 грн, для категорії від 75 до 79 років надбавка складе до 456 грн, а люди старше 80 років отримуватимуть до 570 грн.

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Данило Гетманцев звернув увагу на те, що ці грошові бонуси не додаються один до одного, а заміщують попередні.

"Наприклад, після досягнення 75 років людина, яка вже отримувала 300 грн, матиме збільшення ще на 156 грн — до загальних 456 грн", — пояснив очільник парламентського комітету. Він також попередив про нюанси першої виплати: "Нарахування починається з дня народження, тому за перший місяць сума може бути меншою".

Парламентар відверто визнав, що такі суми не здатні кардинально покращити добробут літніх людей на тлі того, що середній показник пенсії по країні ледь перевищує 7 тисяч гривень, а медіанний становить близько 5,3 тисячі гривень. За його словами, точкові фінансові вливання мають лише тимчасовий ефект.

"Саме тому окремими доплатами проблему низьких пенсій не вирішити", — підкреслив Данило Гетманцев. На його переконання, держава потребує фундаментальної перебудови всієї солідарної системи.

"Потрібна системна пенсійна реформа із простими й справедливими правилами: базова пенсія, яка гарантує мінімальний рівень забезпечення, і страхова частина, розмір якої напряму залежить від того, скільки людина працювала та сплачувала внесків", — зазначив депутат.

Посадовець підсумував, що кінцевою метою змін має стати пряма залежність виплат від чесного трудового стажу:

"Людина, яка все життя чесно працювала і сплачувала внески, має отримувати гідну пенсію. Це і є головний результат, заради якого маємо змінювати систему".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що деякі українські вчені, діячі культури та інші громадяни з визначними здобутками можуть отримувати спеціальну надбавку до пенсії. Йдеться про пенсію за особливі заслуги перед Україною, яка додатково встановлюється до основної пенсійної виплати. Право її визначається законом і від конкретної заслуги чи заслуги.



