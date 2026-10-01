Автоматичний перерахунок у жовтні: кому з пенсіонерів нарахують вікові доплати

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Недилько Ксения
У жовтні Пенсійний фонд України без додаткових звернень чи заяв від громадян оновить розмір виплат для тих, хто досяг певного вікового рубежу. Сума щомісячного бонуса чітко диференційована: пенсіонерам віком від 70 до 74 років передбачено до 300 грн, для категорії від 75 до 79 років надбавка складе до 456 грн, а люди старше 80 років отримуватимуть до 570 грн.
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Данило Гетманцев звернув увагу на те, що ці грошові бонуси не додаються один до одного, а заміщують попередні.
Парламентар відверто визнав, що такі суми не здатні кардинально покращити добробут літніх людей на тлі того, що середній показник пенсії по країні ледь перевищує 7 тисяч гривень, а медіанний становить близько 5,3 тисячі гривень. За його словами, точкові фінансові вливання мають лише тимчасовий ефект.
Посадовець підсумував, що кінцевою метою змін має стати пряма залежність виплат від чесного трудового стажу:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що деякі українські вчені, діячі культури та інші
громадяни з визначними здобутками можуть отримувати спеціальну надбавку до
пенсії. Йдеться про пенсію за особливі заслуги перед Україною, яка додатково
встановлюється до основної пенсійної виплати. Право її визначається законом і
від конкретної заслуги чи заслуги.