Пенсіонерам можуть доплачувати: кому передбачена надбавка у 2026 році

Деякі українські вчені, діячі культури та інші громадяни з визначними здобутками можуть отримувати спеціальну надбавку до пенсії. Йдеться про пенсію за особливі заслуги перед Україною, яка додатково встановлюється до основної пенсійної виплати. Право її визначається законом і від конкретної заслуги чи заслуги.

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, серед одержувачів можуть бути особи, які були відзначені державними преміями України, почесними званнями "заслужений", а також деякими державними нагородами. Закон також передбачає виплати для окремих категорій лауреатів та інших осіб із особливими заслугами.

Розмір надбавки розраховується як відсоток від прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. 2026 року цей показник становить 2595 гривень. Пенсійний фонд повідомив, що з 1 січня відповідні виплати було перераховано з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму.

При цьому сума залежить від категорії отримувача. Для деяких лауреатів та володарів державних нагород застосовується встановлений законом відсоток від базового показника, тому розмір доплати може відрізнятись.

Важливий нюанс – така виплата пов'язана саме з наявністю передбачених законом підстав. Пенсійний фонд розглядає документи, що підтверджують декларація про особливі досягнення.

Для оформлення необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду та надати документи, що засвідчують особу, а також підтвердження відповідної нагороди чи заслуги. В окремих випадках документи можуть подаватись через уповноважені центри надання адміністративних послуг.

При цьому громадянам варто заздалегідь перевірити, чи належить їх нагорода чи статус до переліку підстав, передбачених законом. Сам факт отримання будь-якої премії чи звання автоматично права на таку надбавку не створює.

За даними Пенсійного фонду, на початок 2026 пенсію за особливі заслуги перед Україною отримували близько 16,5 тис. пенсіонерів.

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