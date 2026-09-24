Пенсионерам могут доплачивать: кому положена надбавка в 2026 году

Некоторые украинские ученые, деятели культуры и другие граждане с выдающимися достижениями могут получать специальную надбавку к пенсии. Речь идет о пенсии за особые заслуги перед Украиной, которая устанавливается дополнительно к основной пенсионной выплате. Право на нее определяется законом и зависит от конкретной награды или заслуги.

Пенсии. Фото: из открытых источников

В частности, среди получателей могут быть лица, отмеченные государственными премиями Украины, почетными званиями "заслуженный", а также некоторыми государственными наградами. Закон также предусматривает выплаты для отдельных категорий лауреатов и других лиц с особыми заслугами.

Размер надбавки рассчитывается как процент от прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен. Пенсионный фонд сообщил, что с 1 января соответствующие выплаты были пересчитаны с учетом нового размера прожиточного минимума.

При этом сумма зависит от категории получателя. Для некоторых лауреатов и обладателей государственных наград применяется установленный законом процент от базового показателя, поэтому размер доплаты может отличаться.

Важный нюанс – такая выплата связана именно с наличием предусмотренных законом оснований. Пенсионный фонд рассматривает документы, подтверждающие право на особые заслуги.

Для оформления необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда и предоставить документы, удостоверяющие личность, а также подтверждение соответствующей награды или заслуги. В отдельных случаях документы могут подаваться через уполномоченные центры предоставления административных услуг.

При этом гражданам стоит заранее проверить, относится ли их награда или статус к перечню оснований, предусмотренных законом. Сам факт получения любой премии или звания автоматически права на такую надбавку не создает.

По данным Пенсионного фонда, на начало 2026 года пенсию за особые заслуги перед Украиной получали около 16,5 тыс. пенсионеров.

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