Известный украинский педагог и лингвист Александр Авраменко раскритиковал радиодиктант национального единства 2020 года. Свои размышления он изложил на официальной странице в Facebook.

ФОТО: Из открытого источника

Филолог назвал текст радиодиктанта интересным и актуальным, однако, по его мнению, он не отвечал "духу патриотического мероприятия", которым является Всеукраинский радиодиктант национального единства.

"Объединяют ли украинцев британская писательница Джоан Роулинг, ее произведение "Гарри Поттер", "энелятко" и американец Илон Маск?", — написал Александр Авраменко в социальной сети.

Лингвист также подчеркнул, что в тексте были допущены грамматические ошибки, поэтому педагог не уверен, можно ли таким диктантом проверять грамотность украинцев.

Напомним, что ежегодно ко Дню украинской письменности и языка украинцам предлагают написать Всеукраинский радиодиктант национального единства. В этом году текст для диктанта написал украинский писатель и издатель Иван Малкович, а для всей страны его прочитала актриса Римма Зюбина.

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