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Авраменко раскритиковал радиодиктант национального единства

По мнению филолога, тематика текста не отвечала патриотическому мероприятию

сегодня, 20:37
Автор:

Елизавета Черных

Известный украинский педагог и лингвист Александр Авраменко раскритиковал радиодиктант национального единства 2020 года. Свои размышления он изложил на официальной странице в Facebook. 

Авраменко раскритиковал радиодиктант национального единства

ФОТО: Из открытого источника

Филолог назвал текст радиодиктанта интересным и актуальным, однако, по его мнению, он не отвечал "духу патриотического мероприятия", которым является Всеукраинский радиодиктант национального единства. 

"Объединяют ли украинцев британская писательница Джоан Роулинг, ее произведение "Гарри Поттер", "энелятко" и американец Илон Маск?", — написал Александр Авраменко в социальной сети. 

Лингвист также подчеркнул, что в тексте были допущены грамматические ошибки, поэтому педагог не уверен, можно ли таким диктантом проверять грамотность украинцев. 

Напомним, что ежегодно ко Дню украинской письменности и языка украинцам предлагают написать Всеукраинский радиодиктант национального единства. В этом году текст для диктанта написал украинский писатель и издатель Иван Малкович, а для всей страны его прочитала актриса Римма Зюбина. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, выздоровевший от COVID-19 Юрий Луценко раскритиковал антикоронавирусную политику правительства.


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Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.avramenko
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