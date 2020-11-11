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Елизавета Черных
Известный украинский педагог и лингвист Александр Авраменко раскритиковал радиодиктант национального единства 2020 года. Свои размышления он изложил на официальной странице в Facebook.
ФОТО: Из открытого источника
Филолог назвал текст радиодиктанта интересным и актуальным, однако, по его мнению, он не отвечал "духу патриотического мероприятия", которым является Всеукраинский радиодиктант национального единства.
Лингвист также подчеркнул, что в тексте были допущены грамматические ошибки, поэтому педагог не уверен, можно ли таким диктантом проверять грамотность украинцев.
Напомним, что ежегодно ко Дню украинской письменности и языка украинцам предлагают написать Всеукраинский радиодиктант национального единства. В этом году текст для диктанта написал украинский писатель и издатель Иван Малкович, а для всей страны его прочитала актриса Римма Зюбина.
Как сообщали "Комментарии" ранее, выздоровевший от COVID-19 Юрий Луценко раскритиковал антикоронавирусную политику правительства.
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