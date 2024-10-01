Августовские компенсации: украинским аграриям выплатили почти 100 млн грн

В сентябре украинским аграриям было начислено 25% компенсации за приобретенную в августе сельхозтехнику и оборудование отечественного производства, что составляет 98,5 миллиона гривен. Об этом сообщила Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины.



Уборочный комбайн в поле. Фото: Oleksandr Ryzhkov на Freepik

Аграрии уже пять месяцев активно пользуются государственной поддержкой, возвращающей 25% стоимости за приобретенную сельхозтехнику от украинских производителей. За время действия программы Правительство насчитало уже 251,1 млн грн компенсации за более 1,5 тысяч единиц приобретенной сельхозтехники. Государственная поддержка обеспечивает спрос на украинскую с/х технику, тем же стимулируя развитие украинского машиностроения, увеличение количества производителей техники и других товаров с добавленной стоимостью, отметила Юлия Свириденко.

В программе приняли участие около 1,1 тысяч аграриев, которые приобрели технику на общую сумму 1,2 миллиарда гривен. Продукцию предлагают 126 украинских машиностроительных предприятий для аграрного сектора. На сегодняшний день компенсации подлежат более 11,3 тысяч единиц техники.

В течение пяти месяцев аграриям были начислены компенсации в следующих размерах:

Апрель – 220 тысяч гривен;

Май — 18,6 миллиона гривен;

Июнь — 72,2 миллиона гривен;

Июль — 61,6 миллиона гривен;

Август — 98,5 миллиона гривен.

Наибольшее количество заявок на компенсацию за приобретенную сельхозтехнику подали аграрии из таких областей: Полтавская – 111, Одесская – 106, Кировоградская – 103, Николаевская – 98, Винницкая – 79, Черкасская – 76.

Отметим, чтобы воспользоваться государственной программой поддержки и получить 25% компенсации стоимости за приобретенную технику или оборудование, агропроизводитель должен выбрать поставщика из Перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и необходимые документы. Список постоянно обновляется.

Напомним, в Украине был заключен первый контракт по разминированию сельскохозяйственных земель в рамках государственной программы. Об этом сообщила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр и Министр экономики Украины, во время четвертого заседания Секторальной рабочей группы по противоминной деятельности. Центр гуманитарного разминирования подписал соглашение с победителем аукциона – оператором противоминной деятельности "Украинские сервисы разминирования". Этот оператор будет разминировать площадь в 86 гектаров в Шевченковском обществе Николаевской области.