Августовская жара до + 35° возвращается снова: прогноз погоды на начало недели

Начало новой рабочей недели снова будет солнечным и жарким. Хотя синоптики говорят, что в разных украинских регионах в эти дни будет пестрая погода. Столбик термометра на территории разных областей будет показывать каждый раз другую температуру и колебаться от +12 до + 35 жарких градусов.

В Украину возвращается жара (фото из открытых источников)

Такую погоду на начало недели предусматривает синоптикиня Наталья Диденко.

Диденко утверждает, что августовская жара возвращается, потому что в южных регионах нашей страны будет хорошо греть -+30+35 градусов, в западных регионах прохладнее — от +20 до +25 градусов, а в Карпатах местами столбик термометра будет показывать только — +12 +18 градусов.

"Тепло традиционно будет в Закарпатье, до +25 +27 градусов. В северных областях: в Житомирской области +24, в Киевской области+ 25, +26, в Черниговской области +28, в Сумской области +28+30 градусов. В центральной части: в Винницкой области +24, в Днепропетровской области +33, на Полтавщине, Черкасской области +31, в Кропивницком с районами +32 градуса. На востоке Украины +30+34 градуса", – таков прогноз на начало недели от Наталки Диденко.

О дождях. Они тоже будут присутствовать. Синоптики прогнозирует, что августовские дожди и грозы возможны в Сумской области, в Карпатах, также они придут в Полтавскую и Черкасскую область. Однако, в большинстве украинских регионов погода будет солнечной и сухой.

Что касается ветра, то он в эти дни будет на Украине северо-восточного, умеренного направления.

В столице нашей страны начало недели будет прохладнее, чем в выходные. Столбик термометра будет показывать до +26 градусов, утверждает Диденко. Что касается августовских дождей, то их вероятность в понедельник очень мала, возможно, небольшие капнут ночью или утром.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Папа Римский — о разблокировании зернового коридора и "знаке надежды" для Украины.

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