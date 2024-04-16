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Аукционный дом Sotheby's продает уникальную рукопись стоимостью до 1,2 миллиона долларов: кто автор

Уникальную рукопись Артура Конан Дойла продадут в Нью-Йорке

сегодня, 19:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Аукционный дом Sotheby's анонсировал продажу исключительного лота – оригинальной рукописи второй книги из серии об известном детективе Шерлоке Холмсе, "Знак четырех". Этот лот несет историческую ценность, поскольку он является единственной сохранившейся рукописью данного произведения.

Аукционный дом Sotheby's продает уникальную рукопись стоимостью до 1,2 миллиона долларов: кто автор

Уникальную рукопись Артура Конан Дойла продадут в Нью-Йорке

Рукопись выдающегося британского писателя, сохранившаяся в удивительно хорошем состоянии и содержащая несколько орфографических исправлений, сделанных самим автором и их американским редактором. Эксперты оценивают возможную стоимость рукописи в диапазоне от 800 тысяч до 1,2 миллиона долларов.

Происхождение рукописи также привлекает внимание: он принадлежал Родне Свантко, американскому челюстно-лицевому хирургу, чья частная коллекция книг стала известна благодаря большой редкости и исторической значимости каждого элемента. Свантко умер в 2022 году и сейчас его коллекция попадает на аукцион.

Кроме рукописи "Знака четырех", среди значительных лотов аукциона находятся такие редкие издания как первый презентационный экземпляр "Великого Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, оцененный в 180-250 тысяч долларов, и первое американское издание "Лолиты" Владимира Набокова с автографами, Гриновые и Вере Набоковой.

Этот аукцион, который состоится в Нью-Йорке 26 июня этого года, обещает стать одним из самых знаменательных событий в мире антикварных книг и манускриптов.

Напомним, что на аукционе в Соединенных Штатах Америки, один из самых редких комиксов в мире – первый выпуск о приключениях Супермена, датированный 1938 годом, был продан за астрономическую сумму в 6 миллионов долларов.



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Источник: https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2024/the-library-of-dr-rodney-p-swantko?cmp=msp_tw
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