Комикс на миллион: на аукционе за рекордную сумму продали редкий экземпляр о Супермене

На аукционе в Соединенных Штатах Америки, один из самых редких комиксов в мире — первый выпуск о приключениях Супермена, датируемый 1938 годом, был продан за астрономическую сумму в 6 миллионов долларов.

Комикс, в котором впервые появился Супермен, продали за $6 миллионов

Это событие не только стало моментом исторического значения для коллекционеров и поклонников комиксов по всему миру, но и восстановило звание самого дорогого комикса в мире для этого выпуска, превзойдя предыдущего рекордсмена, комикс о Человеке-пауке, ранее проданном за 3,6 миллиона долларов.

По информации от Associated Press, и проводившего торги аукционного дома Heritage Auctions, анонимный коллекционер решил инвестировать большую сумму в этот раритетный экземпляр. Долгое время первый номер серии Action Comics, где впервые появился Супермен, удерживал звание самого дорогого комикса. Впрочем, два года назад этот титул был отдан Amazing Fantasy #15 с приключениями Человека-паука.

Организаторы аукциона подчеркивают, что Action Comics #1 не просто самый дорогой, но и самый важный комикс, который когда-либо был опубликован. Он положил начало эре супергероев в популярной культуре, а его персонажи остаются актуальными и популярными по сей день, что свидетельствует о незаурядном культурном влиянии.

На момент своего выпуска Action Comics #1 имел тираж в 200 000 экземпляров, но сегодня известно о существовании лишь около 100 копий. Это делает каждый сохранившийся экземпляр очень ценным среди коллекционеров.

Торги на аукционе Heritage Auctions, где был продан рекордный комикс, длились четыре дня. Всего в течение этого периода были проданы редкие комиксы на сумму более 28 миллионов долларов. Это подчеркивает огромный интерес к супергеройской тематике, который не угасает со временем, а наоборот продолжает развиваться, привлекая новые поколения поклонников.