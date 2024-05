Аукцион в Нью-Йорке: гитара Леннона ушла с молотка за рекордную сумму

В Нью-Йорке, в легендарном Hard Rock Cafe, состоялся аукцион, который вошел в историю как одно из наиболее знаковых событий в мире музыкальных коллекционеров. Акустическая 12-струнная гитара Framus Hootenanny, принадлежавшая Джону Леннону, основателю и солисту культовой группы The Beatles, была продана за рекордные 2,9 миллиона долларов.

Рекордная продажа гитары Джона Леннона: 2,9 миллиона долларов на аукционе

Этот инструмент, потерянный более 50 лет и недавно обнаруженный на чердаке, оказался в центре внимания аукционного дома Julien's Auctions, специализирующегося на рок-н-ролле. Событие собрало коллекционеров и поклонников со всего мира, создав атмосферу напряженного ожидания.

"Когда аукционист опустил молоток, весь зал затаил дыхание. Итоговая ставка в размере 2,857,500 долларов прозвучала, подтверждая статус этой гитары как пятой по стоимости в истории", — поделились организаторы.

Гитара Framus Hootenanny занимает особое место в истории музыки. На ней Леннон исполнил песню "You've Got To Hide Your Love Away" в фильме 1965 года "Help!" и использовал ее при записи одноименного альбома, а также альбома "Rubber Soul". Предыдущие рекордные продажи Julien's включали другую гитару Леннона, ушедшую с молотка за 2,4 миллиона долларов, и барабанную установку Ринго Старра, проданную за 2,2 миллиона долларов.

Исполнительный директор Julien's Auctions, Дэвид Гудман, выразил свое восхищение этим событием.

"Эта гитара не только часть истории музыки, но и символ наследия Джона Леннона, продолжающего вдохновлять поколения. Framus Hootenanny является важнейшей гитарой Beatles, когда-либо выставленной на продажу.

