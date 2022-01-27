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Атмосферные фронты циклона накроют Украину: какой будет погода

В ближайшую ночь столбики термометров опустятся до -8...-11 градусов в Харьковской и Сумской областях

сегодня, 13:40
Автор:

Елизавета Черных
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Согласно прогнозу известного синоптика Натальи Диденко, в пятницу, 28 января, в Украине ожидается снег, сильный ветер, а также местами налипание мокрого снега. Такая погода будет формироваться под влиянием циклона Marie, который принесет на территорию страны атмосферные фронты. Свой прогноз специалист разместила на странице в Facebook.

Атмосферные фронты циклона накроют Украину: какой будет погода

Атмосферные фронты циклона накроют Украину - фото из открытых источников

По прогнозу Диденко, в пятницу украинцам стоит готовиться к снежной погоде, а жителям Юга — к снегу с дождем. 

В западных и северных регионах Украины прогнозируется сильный ветер, вплоть к штормовому. В Центре, на Востоке и Юге страны 28 января ветер будет умеренным, но в субботу усилится к 15-20 метрам в секунду. 

В ближайшую ночь столбики термометров опустятся до -8...-11 градусов в Харьковской и Сумской областях, а в центральной и южной частях температура составит 3-8 градусов мороза. 

Днем в пятницу на Юге ожидается 1-4 градусов тепла, а на остальной территории Украины температура "будет крутиться" около 0 градусов. 

В Киеве 28 января также прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега. 

Напомним, что ранее синоптик Наталья Птуха спрогнозировала "классическую зиму" на всей территории страны. Специалист отметила, что погода на текущей неделе принесет украинцам умеренные морозы и осадки. При этом в некоторых регионах специалист прогнозирует похолодание до -22 градусов. Уже на выходных погода начнет меняться в сторону потепления. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что в крупнейшей пустыне мира — Сахара — зафиксировали выпадение снега. 


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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