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Атлантический антициклон принесет в Украину резкое похолодание

Фронта принесут завтра в западную часть Украины кратковременные дожди с грозами

сегодня, 12:35
Автор:

Хмільовська Інна

Температура воздуха 4 августа распределится неравномерно. На Востоке и Юге преобладать жара, +27...+32 градуса. В западных областях будет свежее, +22...+26 градусов. Север и Центр окажутся среди +25...+29 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Атлантический антициклон принесет в Украину резкое похолодание

Гроза - фото из открытых источников

На фоне высокого атмосферного давления в среду в Украине подвинется ближе циклон Henri с игривыми атмосферными фронтами.

Сначала робко, местами, уверена синоптик, а вечером количество осадков увеличится. Дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской, западных районах Одесской области.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

"Ветер в Украине будет юго-восточный и северо-восточный, небольшой или умеренный. Киевлянам в среду жары не будет. Максимальная температура воздуха будет колебаться около +27 градусов. Какой-то существенный дождь — вряд ли, разве вечером западную Киевскую посетит кто-то из "родственников" Henri. Шансов на дождь больше в пятницу и ночью в субботу", — говорится в сообщении.

По словам синоптика, 5-6 августа ощутимо усилится ветер, вероятно даже в штормовых значениях. 

Народный прогноз погоды: 4 августа отмечается День святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе этот день имел название Поцелуйница. С давних времен опасаются в этот день делать полевые работы: градом побьет, грозой убьет, потому что этот день считается и часто бывает громовым. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит непрерывно, то будет град.

Напомним, недавно синоптики рассказали, какой будет погода в августеСиноптики считают, что средняя температура в последний летний месяц будет колебаться в пределах +20...+25 градусов, в Карпатах — +16...+18 градусов, что выше климатической нормы.


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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