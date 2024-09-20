logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Атаки на НПЗ прекратились: восстановился ли российский экспорт топлива
commentss НОВОСТИ Все новости

Атаки на НПЗ прекратились: восстановился ли российский экспорт топлива

Рынок внимательно следит за экспортом российской нефти, чтобы оценить объемы добычи нефти в РФ

20 сентября 2024, 12:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Из-за роста потоков дизельного топлива и мазута, экспорт нефтепродуктов РФ восстанавливается. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Атаки на НПЗ прекратились: восстановился ли российский экспорт топлива

Экспорт топлива

СМИ отмечает, российский экспорт нефтепродуктов восстановился в первой половине сентября 2024 года. Это происходит благодаря восстановлению поставок дизельного топлива и мазута на фоне повышения уровня переработки.

Сообщается, что морские потоки нефтепродуктов составляли почти 2,2 млн баррелей в сутки за первые 15 дней сентября. Это почти на 10% больше, чем среднесуточный показатель за весь август.

Рынок пытается анализировать экспорт российской нефти, чтобы оценить объемы добычи, поскольку РФ теперь отказывается обнародовать официальные данные о добыче. 

Доходы страны от экспорта нефти испытали давление, поскольку падение цен более чем компенсировало небольшое увеличение средненедельных потоков нефти до 3,21 млн баррелей в сутки за неделю до 15 сентября. Экспорт нефтепродуктов увеличился благодаря повышению уровня переработки после того, как он оказался на паузе из-за атаки беспилотника на российский НПЗ. Это привело к тому, что в августе объемы поставок снизились до четырехмесячного минимума из-за сокращения поставок дизельного топлива и мазута, которые вместе составляют около 70% всех поставок нефтепродуктов из страны.

Экспорт дизтоплива и газойлей составил около 807 тыс баррелей в сутки. Это на 10% больше, чем в августе, когда объемы поставок упали до самого низкого уровня с октября. Правительство усиливает борьбу с так называемыми серыми поставками топлива компаниями, которые не производят дизельное топливо.

Поставки мазута выросли на 13% до 749 тыс баррелей в сутки, что является самым высоким показателем в этом году. Поставки нефтеперерабатывающего сырья, такого как вакуумный газойль, также существенно выросли до четырехмесячного максимума в 149 тыс баррелей в сутки.

Читайте также на портале "Комментарии" — Индия впервые призналась, что благодарна за санкции против РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости