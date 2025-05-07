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Атака Индии на Пакистан: генсек ООН обратился со срочным призывом

Антониу Гутерреш предложил "свои добрые услуги" обеим странам, чтобы помочь разрядить напряженность

сегодня, 08:16
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Кравцев Сергей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан к сдержанности. Он подчеркнул, что "мир не может себе это позволить". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Гутерреша.

Атака Индии на Пакистан: генсек ООН обратился со срочным призывом

Антониу Гутерреш. Фото: из открытых источников

"Мир не может позволить себе военное противостояние между Индией и Пакистаном", – заявил генсек ООН.

Накануне, в понедельник, Гутерреш предупредил, что напряженность между двумя соседями достигла "самого высокого уровня за последние годы".

Он предложил "свои добрые услуги" обеим странам, чтобы "помочь разрядить напряженность и способствовать дипломатии", подчеркнув, что "военное решение – это не решение".        

Стоит отметить, президент США Дональд Трамп раскритиковал боевые действия между Индией и Пакистаном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Guardian.

Главе Белого дома задали вопрос об индийских ракетных ударах по территории, контролируемой Пакистаном. 

"Это позор. Мы только что узнали об этом", — сказал президент США журналистам. 

Дональд Трамп заявил, что "люди знали, что что-то произойдет, исходя из прошлого", потому что обе стороны воевали "в течение многих, многих десятилетий и веков".

Читайте также на портале "Комментарии" - Индия атаковала ракетами Пакистан в трех местах. Пакистан будет отвечать на атаки со стороны Индии. Сообщалось, что громкие взрывы прогремели в пакистанском Кашмире вблизи гор вокруг города Музаффарабад.

Также издание "Комментарии" сообщало – это война: после атаки Индии на Пакистан появилась информация о погибших и раненых.




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Источник: https://news.un.org/en/story/2025/05/1162986
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