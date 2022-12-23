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Артисту и депутату Госдумы РФ дали 15 лет тюрьмы в Украине

Денис Майданов получил 15 лет тюрьмы в Украине

сегодня, 13:20
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Автор:

Кравцев Сергей

К 15 годам тюрьмы приговорили депутата Госдумы РФ, российского исполнителя Дениса Майданова, голосовавшего за признание так называемых "ЛДНР". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на официальное сообщение СБУ в Телеграмм.

Артисту и депутату Госдумы РФ дали 15 лет тюрьмы в Украине

Госдума РФ. Фото: из открытых источников

"15 февраля этого года он поддержал постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.

Кроме этого, 22 февраля российский депутат своим голосованием поддержал ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "ЛДНР". Тем самым депутат способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины.

На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

"Поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания", — уточнили в СБУ.

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Также издание "Комментарии" сообщало — мирные переговоры между Украиной и Россией могут состояться не раньше, чем через несколько месяцев. Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя действия сторон конфликта, в том числе недавние визиты украинского президента Зеленского в США, а экс-президента РФ, замглавы Совбеза страны-агрессора – Медведева – в Китай. Каковы перспективы переговорного процесса? При каких условиях будут готовы к нему Киев и Москва? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/SBUkr/6343
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Обсуждения

Брат

сегодня, 13:36

Что за дебильные фразы про истерику.Они касаються гейропы,которая в полной заднице и впадают в русофобскую истерику уже лет 8.Так то-укропитеки А вас ждет ваша мечта-хатынка с лучиною и свинка в затынке под боком,вместо жинки.

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