Артисту и депутату Госдумы РФ дали 15 лет тюрьмы в Украине

К 15 годам тюрьмы приговорили депутата Госдумы РФ, российского исполнителя Дениса Майданова, голосовавшего за признание так называемых "ЛДНР". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на официальное сообщение СБУ в Телеграмм.

Госдума РФ. Фото: из открытых источников

"15 февраля этого года он поддержал постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.

Кроме этого, 22 февраля российский депутат своим голосованием поддержал ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "ЛДНР". Тем самым депутат способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины.

На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

"Поскольку осужденный находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания", — уточнили в СБУ.

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