Артисту и депутату Госдумы РФ дали 15 лет тюрьмы в Украине

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Кравцев Сергей
К 15 годам тюрьмы приговорили депутата Госдумы РФ, российского исполнителя Дениса Майданова, голосовавшего за признание так называемых "ЛДНР". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на официальное сообщение СБУ в Телеграмм.
Госдума РФ. Фото: из открытых источников
Кроме этого, 22 февраля российский депутат своим голосованием поддержал ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "ЛДНР". Тем самым депутат способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины.
На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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Также издание "Комментарии" сообщало — мирные переговоры между Украиной и Россией могут состояться не раньше, чем через несколько месяцев. Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя действия сторон конфликта, в том числе недавние визиты украинского президента Зеленского в США, а экс-президента РФ, замглавы Совбеза страны-агрессора – Медведева – в Китай. Каковы перспективы переговорного процесса? При каких условиях будут готовы к нему Киев и Москва? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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Обсуждения
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Брат
сегодня, 13:36
Что за дебильные фразы про истерику.Они касаються гейропы,которая в полной заднице и впадают в русофобскую истерику уже лет 8.Так то-укропитеки А вас ждет ваша мечта-хатынка с лучиною и свинка в затынке под боком,вместо жинки.