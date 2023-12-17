Армия Молдовы начала военные учения вблизи Приднестровья: что происходит

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Кравцев Сергей
Армия Молдовы начала военные учения недалеко от украинской границы и оккупированного РФ Приднестровья. 17 декабря военнослужащие 22-го миротворческого батальона будут начали подготовку к обучению в центре Бульбоака вблизи Приднестровья. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Молдовы.
Армия Молдовы. Фото: из открытых источников
Военнослужащие 22-го миротворческого батальона будут проводить обучение в Учебном центре Бульбоака, расположенном недалеко от Приднестровья. Продолжаться обучение с 17 декабря по 22 декабря.
Обучение военных не называют внезапным, якобы оно было запланировано в соответствии с Планом подготовки национальной армии на 2023 год.
Интересно, что не так давно глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров назвал Молдову "следующей жертвой" в противостоянии РФ со странами Запада. Такое заявление он сделал во время встречи ОБСЕ.
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